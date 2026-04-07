Росія злякалася успіху України на Близькому Сході та запустила дезінформацію, - Сибіга

Росія розгорнула дезінформаційну кампанію проти України після того, як співпраця між Києвом і країнами Перської затоки стрімко зміцніла на тлі іранських повітряних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги в Х.

Москва незадоволена успіхами України

У Москві стурбовані тим, що Київ суттєво посилив позиції в регіоні Перської затоки. Причиною стала іранська повітряна агресія - саме в її контексті партнери оцінили унікальний досвід України у сфері ППО та безпеки.

За словами Сибіги, Росія вирішила вдатися до пропаганди, щоб підірвати цей вплив.

Що поширює Росія

Москва запустила фейки одразу кількох типів:

нібито українські експерти зазнали збитків або постраждали;

Україна не виконує взятих на себе зобов'язань перед партнерами.

"Ми очікуємо більше таких нісенітниць у найближчі тижні", - заявив міністр.

Чому кампанія не спрацює

Сибіга впевнений, що пропаганда не дасть результату. Країни Затоки безпосередньо спостерігають за тим, як Україна сприяє розбудові сучасного та ефективного захисту.

Крім того, візит президента Володимира Зеленського, за словами міністра, заклав основу для тривалої взаємовигідної співпраці між сторонами.

"Ми сприймаємо цю російську дезінформаційну кампанію як доказ того, що Москва визнає успіх України та власну невдачу", - підсумував Сибіга.

Тим часом Росія активно використовує й інші інструменти дезінформації. Як повідомляло РБК-Україна, російські дрони скидали на Сумщині та Чернігівщині підроблені купюри із закликами здавати координати українських позицій та зверненнями до повалення влади.

На банкнотах також були QR-коди, що вели на ворожі ресурси.