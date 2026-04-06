Зеленський: Україна передала Росії пропозицію про енергетичне перемир'я

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram .

"Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція через американців у російської сторони є", - наголосив президент.

Він додав, що країна-агресорка не захоче сама переходити до миру, якщо вона зможе фінансувати війну. Тому, наголосив Зеленський, важливо й надалі не збавляти тиску на Кремль.

"Ми в Україні робимо свою частину цієї роботи постійно, і наші далекобійні санкції продовжують працювати дуже ефективно та реально зменшують російські доходи, передусім це нафтові доходи. Це абсолютно справедливо, а головне - обмежує можливості Росії затягувати цю війну", - йдеться у заяві президента.

Він підкреслив, що тільки значні фінансові втрати примушують Росію думати про сценарій виходу з війни. Зеленський зауважив, що зараз нафтовий ринок перебуває у кризовому стані через ситуацію навколо Ірану.

"Нафтові країни тепер - і Росія серед них - можуть заробити більше. І наші дрони, наші ракети Росію в цьому обмежують", - наголосив він.

Великоднє перемир’я

Нагадаємо, 30 березня український президент відповів на запитання, чи запропонує Україна країні-агресорці великоднє перемир’я та які міжнародні гарантії знадобляться для того, щоб РФ "не використала паузу для зміцнення своїх військових позицій".

"Ми підтримували будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте, але коли ти не втрачаєш гідність і незалежність нашої держави, і припинення вогню, будь-які формати, як ми вже сьогодні говорили, і повне, і енергетичне, і ми готові до припинення вогню на Великодні свята", - наголосив він.

Глава держави додав, що "нормальні люди, які поважають життя", говорять про припинення вогню і закінчення війни назавжди, а не на кілька днів.

У відповідь прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "чіткої ініціативи щодо великоднього перемир’я" від українського президента не пролунало.