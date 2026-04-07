Украинские военные присоединились к консультациям по Ормузскому проливу, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

Участие в консультациях по проливу

По словам Зеленского, украинские военные участвуют в обсуждении того, как дальше будет функционировать Ормузский пролив. Он подчеркнул, что безопасное мореплавание является глобальной ценностью, и Украина имеет соответствующий опыт защиты в Черном море.

"Нужно, чтобы все в мире это также ценили", - отметил президент.

Экспорт экспертизы по безопасности

Зеленский также рассказал, что Украина работает над поставками с европейскими партнерами и странами Ближнего Востока. Это, в частности, часть нового сотрудничества: Украина экспортирует безопасность и получает необходимое для внутренней уверенности и энергетической безопасности.

Он отметил, что страны Ближнего Востока, которые сейчас находятся в войне, нуждались в срочной экспертизе и реагировании.

"Украинская экспертиза сработала, все это признают. Как результат - есть долговременные договоренности о сотрудничестве в сфере безопасности", - подчеркнул президент.

Планы относительно Европы и Азии

Следующие недели, по словам Зеленского, будут посвящены работе с европейскими партнерами: совместным производствам, модернизации обороны, программам финансирования и координации действий по безопасности.

Также есть соответствующий запрос от стран Азии, и президент поручил оперативно его проработать.

Главное, отметил он, - постоянно обеспечивать Украине реальные возможности для защиты.