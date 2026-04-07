Украинские военные присоединились к консультациям по Ормузскому проливу, - Зеленский
Украинские военные присоединились к консультациям по дальнейшей работе Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.
Участие в консультациях по проливу
По словам Зеленского, украинские военные участвуют в обсуждении того, как дальше будет функционировать Ормузский пролив. Он подчеркнул, что безопасное мореплавание является глобальной ценностью, и Украина имеет соответствующий опыт защиты в Черном море.
"Нужно, чтобы все в мире это также ценили", - отметил президент.
Экспорт экспертизы по безопасности
Зеленский также рассказал, что Украина работает над поставками с европейскими партнерами и странами Ближнего Востока. Это, в частности, часть нового сотрудничества: Украина экспортирует безопасность и получает необходимое для внутренней уверенности и энергетической безопасности.
Он отметил, что страны Ближнего Востока, которые сейчас находятся в войне, нуждались в срочной экспертизе и реагировании.
"Украинская экспертиза сработала, все это признают. Как результат - есть долговременные договоренности о сотрудничестве в сфере безопасности", - подчеркнул президент.
Планы относительно Европы и Азии
Следующие недели, по словам Зеленского, будут посвящены работе с европейскими партнерами: совместным производствам, модернизации обороны, программам финансирования и координации действий по безопасности.
Также есть соответствующий запрос от стран Азии, и президент поручил оперативно его проработать.
Главное, отметил он, - постоянно обеспечивать Украине реальные возможности для защиты.
Напомним, накануне, 6 апреля, Зеленский заявил, что Украина передала России предложение об энергетическом перемирии.
Также 5 апреля в Дамаске состоялась трехсторонняя встреча Украина-Сирия-Турция, где обсуждали оборонное сотрудничество и продовольственную безопасность.
В тот же день президент сообщил, что Россия передала Ирану спутниковые разведданные о более 50 гражданских энергообъектов Израиля.
Эти события происходят на фоне войны США и Израиля с Ираном, которая длится шестую неделю. Иран фактически закрыл Ормузский пролив для коммерческого судоходства, что вызвало рекордный рост цен на нефть.