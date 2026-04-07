Украинские военные присоединились к консультациям по Ормузскому проливу, - Зеленский

22:15 07.04.2026 Вт
Опыт защиты в Черном море теперь используют для консультаций по стратегической артерии
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украинские военные присоединились к консультациям по дальнейшей работе Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Россия испугалась успеха Украины на Ближнем Востоке и запустила дезинформацию, - Сибига

Участие в консультациях по проливу

По словам Зеленского, украинские военные участвуют в обсуждении того, как дальше будет функционировать Ормузский пролив. Он подчеркнул, что безопасное мореплавание является глобальной ценностью, и Украина имеет соответствующий опыт защиты в Черном море.

"Нужно, чтобы все в мире это также ценили", - отметил президент.

Экспорт экспертизы по безопасности

Зеленский также рассказал, что Украина работает над поставками с европейскими партнерами и странами Ближнего Востока. Это, в частности, часть нового сотрудничества: Украина экспортирует безопасность и получает необходимое для внутренней уверенности и энергетической безопасности.

Он отметил, что страны Ближнего Востока, которые сейчас находятся в войне, нуждались в срочной экспертизе и реагировании.

"Украинская экспертиза сработала, все это признают. Как результат - есть долговременные договоренности о сотрудничестве в сфере безопасности", - подчеркнул президент.

Планы относительно Европы и Азии

Следующие недели, по словам Зеленского, будут посвящены работе с европейскими партнерами: совместным производствам, модернизации обороны, программам финансирования и координации действий по безопасности.

Также есть соответствующий запрос от стран Азии, и президент поручил оперативно его проработать.

Главное, отметил он, - постоянно обеспечивать Украине реальные возможности для защиты.

Напомним, накануне, 6 апреля, Зеленский заявил, что Украина передала России предложение об энергетическом перемирии.

Также 5 апреля в Дамаске состоялась трехсторонняя встреча Украина-Сирия-Турция, где обсуждали оборонное сотрудничество и продовольственную безопасность.

В тот же день президент сообщил, что Россия передала Ирану спутниковые разведданные о более 50 гражданских энергообъектов Израиля.

Эти события происходят на фоне войны США и Израиля с Ираном, которая длится шестую неделю. Иран фактически закрыл Ормузский пролив для коммерческого судоходства, что вызвало рекордный рост цен на нефть.

Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света