Українські війська зачищають населені пункти Харківщини після штурмів ворога, - ДПСУ

Фото: на Харківщині українські військові зачищають населені пункти після штурмів ворога (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Харківській області українські підрозділи зачищають населені пункти та беруть у полон російських окупантів після невдалих спроб просування.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, противник не припиняє своїх спроб щодо просування вглиб території України та розширення зони боїв.

"Найбільш гаряче зараз у напрямку населених пунктів Дігтярне, Нестерне, Кругле. Знову ж таки, спроби просування - це малі піхотні групи. Техніку противник не використовує та зазнає великих втрат. Хочу зазначити, що наші підрозділи не просто відбивають атаки, а також зачищають цю місцевість. Так було, до прикладу, за вчорашній день", - розповів Демченко.

Він додав, що українські військові беруть у полон окупантів, які намагалися зайти на територію України.

Також речник зазначив, що у Харківській області ворог проявляє активність у районі Вовчанських хуторів, у смугах оборони, де перебувають підрозділи ДПСУ.

Бої у Харківській області

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомляли, що російські окупаційні війська продовжують шукати слабкі місця в обороні та намагаються прорвати український кордон у Харківській області. Бої не припиняються в районах Вовчанська та Куп’янська.

Водночас у ДПСУ повідомляли, що російські війська здійснили спробу прориву державного кордону в районі села Дігтярне Харківської області. Сили оборони України відбили атаку та знищили понад 20 російських військових.

Також зафіксовано намагання противника розширити зону бойових дій у напрямку сусідніх населених пунктів - Круглого та Бугруватки.

Крім того, в останній період російська армія посилила активність у Харківській області. Зокрема, 15 січня у 13-й бригаді Національної гвардії України "Хартія" повідомили про відбиття штурму в напрямку Липців, у ході якого було ліквідовано близько 70 окупантів.

В Угрупованні об'єднаних сил також заявляли про активізацію штурмових дій російських військ на Південно-Слобожанському напрямку, де вживаються заходи для недопущення погіршення тактичної обстановки.

