Українські війська зачищають населені пункти Харківщини після штурмів ворога, - ДПСУ

За його словами, противник не припиняє своїх спроб щодо просування вглиб території України та розширення зони боїв.

"Найбільш гаряче зараз у напрямку населених пунктів Дігтярне, Нестерне, Кругле. Знову ж таки, спроби просування - це малі піхотні групи. Техніку противник не використовує та зазнає великих втрат. Хочу зазначити, що наші підрозділи не просто відбивають атаки, а також зачищають цю місцевість. Так було, до прикладу, за вчорашній день", - розповів Демченко.

Він додав, що українські військові беруть у полон окупантів, які намагалися зайти на територію України.

Також речник зазначив, що у Харківській області ворог проявляє активність у районі Вовчанських хуторів, у смугах оборони, де перебувають підрозділи ДПСУ.