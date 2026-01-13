ua en ru
Вт, 13 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ активізувала наступ на Харківщині: Сили оборони відбивають атаки

Україна, Вівторок 13 січня 2026 12:08
UA EN RU
РФ активізувала наступ на Харківщині: Сили оборони відбивають атаки Ілюстративне фото: РФ активізувала наступ на Харківщині (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія активізувала штурмові атаки Південно-Слобожанському напрямку. Там вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання об’єднаних сил.

За минулу добу у зоні відповідальності УОС було зафіксовано 28 бойових зіткнень.

Зокрема, Сили оборони України зупинили атаки противника в районах Приліпки та в напрямку Графського.

Водночас російські війська активізували наступальні дії у бік населених пунктів Тернова та Дегтярне.
РФ активізувала наступ на Харківщині: Сили оборони відбивають атаки

По штурмових групах окупантів українські підрозділи завдають вогневого ураження. Командування зазначає, що вживаються всі необхідні заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Бої в районі Вовчанська

Раніше в ЗСУ повідомляли, що ситуація у Вовчанську на Харківщині залишається контрольованою, однак противник намагається обійти місто та розширити зону свого впливу. Основну загрозу нині становлять не прямі штурми, а постійні спроби ворога обійти Вовчанськ і створити плацдарм для подальшого наступу.

Українські підрозділи тримають обстановку під контролем і оперативно реагують на будь-які спроби просування російських військ у цьому районі. Водночас у самому місті окупанти намагаються просунутися в південно-західній частині, де тривають запеклі бої.

Як повідомив начальник Управління комунікації угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, плани російських військ на січень уже зрозумілі. Зокрема, ворог прагне обійти Вовчанськ, ліквідувати український плацдарм на схід від Куп’янська, просунутися до Лимана та здійснити там інфільтраційні дії.

Про плани Путіна та сценарії війни у цьому році - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Вовчанськ Харків Генштаб ВСУ ВСУ
Новини
Майже 300 дронів та десятки ракет: у Повітряних силах розкрили подробиці нічної атаки
Майже 300 дронів та десятки ракет: у Повітряних силах розкрили подробиці нічної атаки
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році