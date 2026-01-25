РФ намагається прорвати кордон на Харківщині та створити "буферну зону"

Російські окупаційні війська продовжують шукати слабкі місця в обороні та намагаються прорвати український кордон у Харківській області. Бої не припиняються в районах Вовчанська та Куп’янська.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, на Куп’янському напрямку російські війська регулярно намагаються проводити наступальні дії, однак безрезультатно. Попри постійні атаки, противнику не вдається досягти тактичних успіхів.

Водночас армія РФ майже не застосовує важку бронетехніку на цій ділянці фронту. Замість цього окупанти наступають малими піхотними групами чисельністю від 15 до 20 осіб.

Спроба створити "буферну зону"

Як зазначив Трегубов, російське командування прагне сформувати так звану "буферну зону" в Харківській та Сумській областях на слобожанському напрямку. Однак ці плани наразі зриваються Силами оборони України.

Зокрема, нещодавно українські десантники зірвали спробу військ РФ створити плацдарм для подальшого наступу в напрямку населеного пункту Хотінь.