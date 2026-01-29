Украинские войска зачищают населенные пункты Харьковщины после штурмов врага, - ГПСУ

По его словам, противник не прекращает своих попыток по продвижению вглубь территории Украины и расширения зоны боев.

"Наиболее горячо сейчас в направлении населенных пунктов Дегтярное, Нестерное, Круглое. Опять же, попытки продвижения - это малые пехотные группы. Технику противник не использует и несет большие потери. Хочу отметить, что наши подразделения не просто отражают атаки, а также зачищают эту местность. Так было, к примеру, за вчерашний день", - рассказал Демченко.

Он добавил, что украинские военные берут в плен оккупантов, которые пытались зайти на территорию Украины.

Также спикер отметил, что в Харьковской области враг проявляет активность в районе Волчанских хуторов, в полосах обороны, где находятся подразделения ГПСУ.