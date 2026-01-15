ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Знищено 70 окупантів: в "Хартії" показали ефектне відео відбиття російського штурму

Україна, Четвер 15 січня 2026 13:23
UA EN RU
Знищено 70 окупантів: в "Хартії" показали ефектне відео відбиття російського штурму Ілюстративне фото: підрозділи "Хартії" відбили спроби росіян штурмувати біля Липців (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Антон Корж

Українські військові з 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" відбили спробу штурму російських окупантів на Харківщині. Близько 70 росіян заплатили життям за спробу атакувати позиції Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Хартії".

В пресслужбі зазначили, що російські окупанти спробували атакувати позиції ЗСУ на Липецькому напрямку. Штурм було відбито, близько 70 окупантів знищено.

Загалом росіяни впродовж тижня намагалися штурмувати позиції в смузі відповідальності 13-ї бригади на північ від Харкова, але усі штурми було відбито. В "Хартії" показали відео бойової роботи по окупантах.

"Завдяки злагодженій взаємодії хартійців - піхотинців, операторів БпЛА, артилеристів та інших підрозділів - спроба виявилася невдалою. Продовжуємо стояти на обороні Харківщини, продовжуємо тримати Харків на замку", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, раніше в "Хартії" повідомляли, що українські військові встановили контроль над будівлею міської ради Куп’янська. Операція відбулася в межах деблокування міста під керівництвом командування 2-го корпусу Національної гвардії України.

Як відомо, 12 грудня 2025 року російські окупанти опинилися в оточенні в Куп'янську, який за заявами російського диктатора Володимира Путіна нібито вже двічі було "звільнено". Командування 2-го корпусу Національної гвардії України заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом.

Раніше начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що російські війська нарощують тиск у Куп’янському районі, однак усі спроби прориву безпосередньо до міста зазнають невдачі. За його словами, Сили оборони повністю контролюють ситуацію та ефективно зривають інфільтраційні дії противника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нацгвардія Харків Війна в Україні
Новини
Мінцифри отримало тимчасового керівника замість Федорова: хто він
Мінцифри отримало тимчасового керівника замість Федорова: хто він
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП