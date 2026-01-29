Українські війська зачищають населені пункти Харківщини після штурмів ворога, - ДПСУ
У Харківській області українські підрозділи зачищають населені пункти та беруть у полон російських окупантів після невдалих спроб просування.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, противник не припиняє своїх спроб щодо просування вглиб території України та розширення зони боїв.
"Найбільш гаряче зараз у напрямку населених пунктів Дігтярне, Нестерне, Кругле. Знову ж таки, спроби просування - це малі піхотні групи. Техніку противник не використовує та зазнає великих втрат. Хочу зазначити, що наші підрозділи не просто відбивають атаки, а також зачищають цю місцевість. Так було, до прикладу, за вчорашній день", - розповів Демченко.
Він додав, що українські військові беруть у полон окупантів, які намагалися зайти на територію України.
Також речник зазначив, що у Харківській області ворог проявляє активність у районі Вовчанських хуторів, у смугах оборони, де перебувають підрозділи ДПСУ.
Бої у Харківській області
Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомляли, що російські окупаційні війська продовжують шукати слабкі місця в обороні та намагаються прорвати український кордон у Харківській області. Бої не припиняються в районах Вовчанська та Куп’янська.
Водночас у ДПСУ повідомляли, що російські війська здійснили спробу прориву державного кордону в районі села Дігтярне Харківської області. Сили оборони України відбили атаку та знищили понад 20 російських військових.
Також зафіксовано намагання противника розширити зону бойових дій у напрямку сусідніх населених пунктів - Круглого та Бугруватки.
Крім того, в останній період російська армія посилила активність у Харківській області. Зокрема, 15 січня у 13-й бригаді Національної гвардії України "Хартія" повідомили про відбиття штурму в напрямку Липців, у ході якого було ліквідовано близько 70 окупантів.
В Угрупованні об'єднаних сил також заявляли про активізацію штурмових дій російських військ на Південно-Слобожанському напрямку, де вживаються заходи для недопущення погіршення тактичної обстановки.