Украинские войска зачищают населенные пункты Харьковщины после штурмов врага, - ГПСУ

Четверг 29 января 2026 10:34
Украинские войска зачищают населенные пункты Харьковщины после штурмов врага, - ГПСУ Фото: на Харьковщине украинские военные зачищают населенные пункты после штурмов врага (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Харьковской области украинские подразделения зачищают населенные пункты и берут в плен российских оккупантов после неудачных попыток продвижения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, противник не прекращает своих попыток по продвижению вглубь территории Украины и расширения зоны боев.

"Наиболее горячо сейчас в направлении населенных пунктов Дегтярное, Нестерное, Круглое. Опять же, попытки продвижения - это малые пехотные группы. Технику противник не использует и несет большие потери. Хочу отметить, что наши подразделения не просто отражают атаки, а также зачищают эту местность. Так было, к примеру, за вчерашний день", - рассказал Демченко.

Он добавил, что украинские военные берут в плен оккупантов, которые пытались зайти на территорию Украины.

Также спикер отметил, что в Харьковской области враг проявляет активность в районе Волчанских хуторов, в полосах обороны, где находятся подразделения ГПСУ.

Бои в Харьковской области

Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что российские оккупационные войска продолжают искать слабые места в обороне и пытаются прорвать украинскую границу в Харьковской области. Бои не прекращаются в районах Волчанска и Купянска.

В то же время в ГПСУ сообщали, что российские войска предприняли попытку прорыва государственной границы в районе села Дегтярное Харьковской области. Силы обороны Украины отбили атаку и уничтожили более 20 российских военных.

Также зафиксированы попытки противника расширить зону боевых действий в направлении соседних населенных пунктов - Круглого и Бугруватки.

Кроме того, в последний период российская армия усилила активность в Харьковской области. В частности, 15 января в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" сообщили об отражении штурма в направлении Липцов, в ходе которого было ликвидировано около 70 оккупантов.

В Группировке объединенных сил также заявляли об активизации штурмовых действий российских войск на Южно-Слобожанском направлении, где принимаются меры для недопущения ухудшения тактической обстановки.

ДПСУ Харьков Война в Украине
