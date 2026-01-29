Украинские войска зачищают населенные пункты Харьковщины после штурмов врага, - ГПСУ
В Харьковской области украинские подразделения зачищают населенные пункты и берут в плен российских оккупантов после неудачных попыток продвижения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, противник не прекращает своих попыток по продвижению вглубь территории Украины и расширения зоны боев.
"Наиболее горячо сейчас в направлении населенных пунктов Дегтярное, Нестерное, Круглое. Опять же, попытки продвижения - это малые пехотные группы. Технику противник не использует и несет большие потери. Хочу отметить, что наши подразделения не просто отражают атаки, а также зачищают эту местность. Так было, к примеру, за вчерашний день", - рассказал Демченко.
Он добавил, что украинские военные берут в плен оккупантов, которые пытались зайти на территорию Украины.
Также спикер отметил, что в Харьковской области враг проявляет активность в районе Волчанских хуторов, в полосах обороны, где находятся подразделения ГПСУ.
Бои в Харьковской области
Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что российские оккупационные войска продолжают искать слабые места в обороне и пытаются прорвать украинскую границу в Харьковской области. Бои не прекращаются в районах Волчанска и Купянска.
В то же время в ГПСУ сообщали, что российские войска предприняли попытку прорыва государственной границы в районе села Дегтярное Харьковской области. Силы обороны Украины отбили атаку и уничтожили более 20 российских военных.
Также зафиксированы попытки противника расширить зону боевых действий в направлении соседних населенных пунктов - Круглого и Бугруватки.
Кроме того, в последний период российская армия усилила активность в Харьковской области. В частности, 15 января в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" сообщили об отражении штурма в направлении Липцов, в ходе которого было ликвидировано около 70 оккупантов.
В Группировке объединенных сил также заявляли об активизации штурмовых действий российских войск на Южно-Слобожанском направлении, где принимаются меры для недопущения ухудшения тактической обстановки.