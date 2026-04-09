Главная » Жизнь » Образование

Украинские вузы попали в рейтинг SCImago 2026: кто стал лидером

08:00 09.04.2026 Чт
2 мин
На место в рейтинге влияют цитируемость публикаций, влияние исследований и инновационная деятельность
aimg Василина Копытко
В рейтинг сразу вошли 75 отечественных вузов (фото: Freepik)

Обнародованы результаты международного рейтинга SCImago Institutions Rankings (IR) 2026. В этом году количество украинских высших учебных заведений в перечне возросло до 75, что демонстрирует устойчивость отечественной науки на глобальной арене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные официального отчета SCImago IR.

Читайте также: Лучшие вузы Европы 2026: какие украинские вузы попали в престижный рейтинг

Главное:

  • В рейтинг вошли 75 украинских университетов.
  • Лучшим заведением Украины в 2026 году признан Криворожский государственный педагогический университет.
  • Рейтинг базируется на научной производительности, инновациях и социальном влиянии исследований.
  • Присутствие украинских вузов в списке свидетельствует о глубокой интеграции в мировое академическое пространство.

Кто из украинских вузов вошел в рейтинг

Рейтинг SCImago IR формируется с 2009 года и оценивает научные учреждения по комплексному показателю, включающему цитируемость публикаций, влияние исследований и инновационную деятельность.

Топ-10 университетов Украины по версии SCImago IR 2026:

  • Криворожский государственный педагогический университет
  • НТУ "Днепровская политехника"
  • НУ "Львовская политехника"
  • Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко
  • Сумской государственный университет
  • Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
  • НУ "Киевский авиационный институт"
  • Государственный университет "Житомирская политехника"
  • КНУ имени Тараса Шевченко
  • Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП)

Эксперты отмечают, что активное присутствие украинских университетов в таких базах является сигналом для ученых к усилению международного сотрудничества и повышению видимости своих исследований в глобальных наукометрических реестрах.

Читайте также о том, что в прошлом году в десятку лучших вузов Украины вошли вузы из Киева, Львова и Харькова. Пока львовские вузы побили рекорды по количеству поступающих, самый высокий порог для бюджетников неожиданно был в Харькове.

Ранее мы делились рейтингом вузов, в которых самая высокая конкуренция за места на бюджете.

Новости
С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой