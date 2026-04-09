Украинские вузы попали в рейтинг SCImago 2026: кто стал лидером

Обнародованы результаты международного рейтинга SCImago Institutions Rankings (IR) 2026. В этом году количество украинских высших учебных заведений в перечне возросло до 75, что демонстрирует устойчивость отечественной науки на глобальной арене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные официального отчета SCImago IR .

Эксперты отмечают, что активное присутствие украинских университетов в таких базах является сигналом для ученых к усилению международного сотрудничества и повышению видимости своих исследований в глобальных наукометрических реестрах.

Рейтинг SCImago IR формируется с 2009 года и оценивает научные учреждения по комплексному показателю, включающему цитируемость публикаций, влияние исследований и инновационную деятельность.

Читайте также о том, что в прошлом году в десятку лучших вузов Украины вошли вузы из Киева, Львова и Харькова. Пока львовские вузы побили рекорды по количеству поступающих, самый высокий порог для бюджетников неожиданно был в Харькове.

Ранее мы делились рейтингом вузов, в которых самая высокая конкуренция за места на бюджете.