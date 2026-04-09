Украинские вузы попали в рейтинг SCImago 2026: кто стал лидером
Обнародованы результаты международного рейтинга SCImago Institutions Rankings (IR) 2026. В этом году количество украинских высших учебных заведений в перечне возросло до 75, что демонстрирует устойчивость отечественной науки на глобальной арене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные официального отчета SCImago IR.
Главное:
- В рейтинг вошли 75 украинских университетов.
- Лучшим заведением Украины в 2026 году признан Криворожский государственный педагогический университет.
- Рейтинг базируется на научной производительности, инновациях и социальном влиянии исследований.
- Присутствие украинских вузов в списке свидетельствует о глубокой интеграции в мировое академическое пространство.
Кто из украинских вузов вошел в рейтинг
Рейтинг SCImago IR формируется с 2009 года и оценивает научные учреждения по комплексному показателю, включающему цитируемость публикаций, влияние исследований и инновационную деятельность.
Топ-10 университетов Украины по версии SCImago IR 2026:
- Криворожский государственный педагогический университет
- НТУ "Днепровская политехника"
- НУ "Львовская политехника"
- Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко
- Сумской государственный университет
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
- НУ "Киевский авиационный институт"
- Государственный университет "Житомирская политехника"
- КНУ имени Тараса Шевченко
- Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП)
Эксперты отмечают, что активное присутствие украинских университетов в таких базах является сигналом для ученых к усилению международного сотрудничества и повышению видимости своих исследований в глобальных наукометрических реестрах.
