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ССО вгатили по останньому великому "бензиновому" НПЗ у Росії

12:33 14.07.2026 Вт
1 хв
Українські дрони знову пробилися до Башкортостану
aimg Юлія Капітонова
ССО вгатили по останньому великому "бензиновому" НПЗ у Росії Фото: ССО показали результати своєї роботи 14 липня (скриншот)
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Уночі 14 липня Сили спеціальних операцій України успішно атакували один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ССО.

Як пояснили українські воїни, йдеться про "Газпром нафтохім Салават". Цей ворожий НПЗ знаходиться в місті Салават, Республіка Башкортостан.

Цього разу до операції був залучений підпільний повстанських рух "Черная искра", який працює безпосередньо у Росії.

Бійці наголошують, що "Газпром нафтохім Салават" був останнім великим виробником бензину, який цьогоріч ще не атакували.

"Дрони ССО успішно досягли своїх цілей. За попередніми даними, уражено критичну установку первинної перегонки нафти АВТ-6 та інші виробничі потужності заводу", - йдеться в заяві.

Цього разу українські безпілотники подолали близько 1500 кілометрів.

"Сили спеціальних операцій продовжують реалізовувати далекобійні санкції України проти росії. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!", - підсумували воїни.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, уночі 14 липня ЗСУ здійснили нову масштабну атаку на Крим. Перші наслідки уже відомі.

Також ми писали, українська ППО знову почала перехоплювати балістику. У ПС ЗСУ оголосили результати своєї роботи 14 липня.

Окрім того, стало відомо, скільки російських суден воїни СБС уразили протягом минулої доби.

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НПЗ Сили спеціальних операцій Війна Росії проти України
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