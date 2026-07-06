Удар по Омському НПЗ став рекордним за дальністю для України
Українські безпілотники подолали понад три тисячі кілометрів і уразили Омський НПЗ, завдавши найглибшого удару по Росії від початку війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
"Сили оборони продовжують працювати над тим, щоб позбавити Росію економічної спроможності вести війну. Воїни ССО уразили найбільший НПЗ на Росії, який знаходиться за Уралом", - заявили у відомстві.
Українські дрони поцілили в установку, що забезпечує роботу всього підприємства. Відстань до цілі перевищила 3 тисячі кілометрів.
"Поки російські удари спрямовані на те, щоб занурити Україну у хаос та зруйнувати наші домівки і бізнеси, Сили оборони силою змушують Росію піти на мир", - додали в Міноборони.
Там підкреслили, що наслідки війни відчуватимуть і ті, хто підтримує її продовження.
Нагадаємо, у ніч на 6 липня українські військові атакували Омський нафтопереробний завод у Росії. На території підприємства зафіксували влучання та пожежу.
За попередніми даними, було уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11.
Омський НПЗ є найбільшим нафтопереробним підприємством Росії та виробляє, зокрема, авіаційне пальне, дизель і бензин для потреб російської армії.