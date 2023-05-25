Швеція дозволила українським пілотам пройти навчання на JAS 39 Gripen

Уряд Швеції дозволив українським льотчикам пройти навчання на шведському винищувачі JAS 39 Gripen. Зокрема, пілоти зможуть займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти на винищувачах.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV4 .

"Йдеться про ознайомче навчання", - заявив міністр.

При цьому він додав, що до початку навчання країнам ще належить ухвалити низку рішень, але навчання можна розглядати як перший крок до придбання Україною шведських винищувачів.

"Літаки, якими володіє Швеція, необхідні для нашої власної національної оборони, і наразі питання про надання будь-яких літаків Україні не стоїть", - заявив Йонсон.

Запрошення України випробувати шведські ВПС - це ще один крок у позначенні позиції Стокгольма у війні РФ проти України.

"Ми виступили на боці України в цій війні і бачимо загрозу для Швеції, якщо Росія виграє цю війну", - підкреслив міністр.

Якщо навчання українських пілотів відбуватиметься у Швеції, то, найімовірніше, у місті Сетенас, де є досвід підготовки іноземних пілотів для керування винищувачами.

JAS 39 Gripen

Saab JAS 39 Gripen - це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності.

Хоча формально JAS 39 Gripen належить до класу винищувачів, його задумували як багатоцільовий літак, здатний виконувати різні завдання. Скорочення JAS розшифровується як Jakt (винищувач), Attack (штурмовик) і Spaning (розвідник).

JAS 39 Gripen має відмінну стійкість під час надзвукового польоту і має високі характеристики зльоту і посадки.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що ЗСУ для початку контрнаступу необхідні винищувачі F-16, Gripen або Tornado.