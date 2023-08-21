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Прем'єр Швеції про передачу Україні винищувачів Gripen: потрібні для власної оборони

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Швеція, Понеділок 21 серпня 2023 13:05
Прем'єр Швеції про передачу Україні винищувачів Gripen: потрібні для власної оборони Фото: прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Швеції потрібні винищувачі Gripen для власної оборони, адже заявка країни на вступ до НАТО ще не завершена.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх також авіацією. Але наразі нових зобов’язань щодо надання Україні шведських літаків немає", - сказав Крістерссон.

Однак він не виключив передачу Україні винищувачів у майбутньому.

Винищувачі Gripen

Нещодавно уряд Швеції дозволив українським льотчикам пройти навчання на шведському винищувачі JAS 39 Gripen. Також пілоти матимуть змогу займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти.

Saab JAS 39 Gripen є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Попри те, що він формально належить до класу винищувачів, його задумували як багатоцільовий літак, що здатний виконувати різні завдання.

В Офісі президента України повідомили, що передачу Україні шведських винищувачів Gripen потрібно буде погоджувати з іншими країнами, як і з постачанням F-16.

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