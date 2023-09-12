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Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів Gripen

Вівторок 12 вересня 2023 14:39
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Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів Gripen Фото: Швеція розгляне можливість надання Україні винищувачів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Швеції найближчим часом доручить Збройним силам вивчити можливість передачі Україні винищувачів Gripen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіо Ekot.

Зазначається, що уряд хоче отримати інформацію про те, як надання літаків Україні вплине на обороноздатність Швеції і наскільки швидко держава зможе отримати нові Gripen як компенсацію.

До того ж, уряд має визначити, як має проходити підготовка українських пілотів та іншого наземного персоналу на літаках.

Винищувачі Gripen

Зазначимо, що Saab JAS 39 Gripen є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Формально він належить до класу винищувачів, але його задумували як багатоцільовий літак, що здатний виконувати різні завдання.

Наприкінці травня уряд Швеції дозволив українським пілотам пройти тренування на винищувачі JAS 39 Gripen. Вони матимуть змогу займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти.

В Офісі президента повідомили, що передачу Україні шведських Gripen слід буде погоджувати з іншими країнами, як і з постачанням F-16.

При цьому пізніше прем'єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країні потрібні літаки для власної оборони, адже заявка країни на вступ до Альянсу ще не завершена. При цьому він не виключив передачу Україні винищувачів у майбутньому.

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