Українські нардепи здійснять візит солідарності до Ізраїлю, - посол

Українські народні депутати з парламентської групи дружби з Ізраїлем планують здійснити візит до цієї країни у лютому.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського .

Дипломат вказав, що за даними ізраїльської преси, такий візит солідарності українських парламентарів відбудеться на запрошення співголів групи дружби у Кнесеті, Юлія Едельштейна та Зеева Елькіна.

Також зазначається, що спікер Верховної ради Руслан Стефанчук також планує здійснити візит до Ізраїлю.

"Запрошення йому було надіслано головою Кнесету Аміром Оханом", - розповів Бродський.

Дипломат опублікував у своєму Телеграм-каналі світлину українського та ізраїльського політиків.

Амір Охан і Руслан Стефанчук (фото: t.me/ambassador_brodsky)

Питання візиту Зеленського до Ізраїля

Нагадаємо, після масштабного нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у жовтні минулого року, президент України Володимир Зеленський попросив розглянути можливість візиту до країни, щоби висловити свою солідарність. Деякі ЗМІ стверджували про нібито відмову лідеру України щодо поїздки, однак цю інформацію заперечив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Пізніше посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що президент може приїхати до Ізраїлю з візитом у будь-який час, але точної дати немає.

Згодом, у лютому 2023-го, видання The Times of Israel опублікувало новину про те, що лідер України планує відвідати Єрусалим вже наступного тижня. Але цього не сталося. Пізніше президент Зеленський заявив, що його візит до Ізраїлю залежить від багатьох речей.