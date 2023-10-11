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Зеленський попросив розглянути можливість свого візиту до Ізраїлю, - ЗМІ

Середа 11 жовтня 2023 22:14
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Зеленський попросив розглянути можливість свого візиту до Ізраїлю, - ЗМІ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський може відвідати Ізраїль, щоб висловити країні свою солідарність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.

За інформацією видання, глава української держави попросив розглянути можливість свого візиту до Ізраїлю, який веде війну з бойовиками ХАМАС.

Журналісти уточнюють, що візит поки що не запланований, але "перші контакти з цього питання вже є".

Що передувало

Нагадаємо, бойовики ХАМАС напали на Ізраїль наприкінці минулого тижня. Вони вдерлися до населених пунктів, вбивали та викрадали військових та мирних жителів.

Після цього влада Ізраїлю оголосила про початок операції проти бойовиків. Військові завдали низки ударів по місцях дислокації терористів на території сектору Газа.

Президент України Володимир Зеленський відкрито підтримав Ізраїль. Він також вже встиг провести телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

За словами глави держави, він розповів главі ізраїльського уряду про зв'язки Росії з ХАМАС.

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