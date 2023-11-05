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Зеленський про візит в Ізраїль: залежить від багатьох речей

Неділя 05 листопада 2023 19:44
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Зеленський про візит в Ізраїль: залежить від багатьох речей Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його візит до Ізраїлю залежить від багатьох речей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю NBC News.

"Мені складно сказати, я президент країни, що у війні, і зараз на фронті дійсно гаряче, тому мій візит залежить від багатьох речей, передусім від того, що буде на полі бою...І по-друге, залежить від того, чи зможемо ми визволити українських громадян звідти (з Гази, - ред.)", - заявив він.

Зеленський додав, що якщо його візит до Єгипту чи Ізраїлю допоможе звільнити українців з полону Сектору Газу, то він готовий це зробити.

"Якщо мені потрібно бути в Ізраїлі чи Єгипті, чи будь-де, і це допоможе визволити наших громадян, то я полечу туди ...Якщо це можливо. А якщо дипломатичний рівень дозволить зробити це без мого втручання, то вони (дипломати, - ред.) це зроблять", - додав він.

Візит Володимира Зеленського до Ізраїля

Після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, Володимир Зеленський попросив розглянути можливість візиту до країни, щоби висловити свою солідарність. Деякі ЗМІ стверджували про нібито відмову лідеру України щодо поїздки, однак цю інформацію заперечив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Пізніше посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що президент може приїхати до Ізраїлю з візитом у будь-який час, але точної дати немає.

4 листопада The Times of Israel опублікувало новину про те, що лідер України планує відвідати Єрусалим вже наступного тижня.

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Володимир Зеленський Ізраїль Сектор Газа
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