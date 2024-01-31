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Украинские нардепы совершат визит солидарности в Израиль, - посол

Среда 31 января 2024 16:46
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Украинские нардепы совершат визит солидарности в Израиль, - посол Фото: Руслан Стефанчук, спикер Верховной рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украинские народные депутаты из парламентской группы дружбы с Израилем планируют посетить эту страну в феврале.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на посла Израиля в Украине Михаэля Бродского.

Дипломат указал, что по данным израильской прессы, такой визит солидарности украинских парламентариев состоится по приглашению сопредседателей группы дружбы в Кнессете, Юлия Эдельштейна и Зеева Элькина.

Также отмечается, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук также планирует совершить визит в Израиль.

"Приглашение ему было отправлено главой Кнессета Амиром Оханом", - рассказал Бродский.

Дипломат опубликовал в своем Телеграм-канале фотографию украинского и израильского политиков.

Украинские нардепы совершат визит солидарности в Израиль, - посол

Амир Охан и Руслан Стефанчук (фото: t.me/ambassador_brodsky)

Вопрос визита Зеленского в Израиль

Напомним, после масштабного нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть возможность визита в страну, чтобы выразить свою солидарность. Некоторые СМИ утверждали о якобы отказе лидера Украины в поездке, однако эту информацию опроверг министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Позже посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что президент может приехать в Израиль с визитом в любое время, но точной даты нет.

В феврале 2023-го, издание The Times of Israel опубликовало новость о том, что лидер Украины планирует посетить Иерусалим уже на следующей неделе. Но этого не произошло. Позже президент Зеленский заявил, что его визит в Израиль зависит от многих вещей.

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