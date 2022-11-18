Українські експерти вже працюють на місці падіння ракети у Польщі, - Кулеба

"Українські експерти вже працюють на місці трагедії у Пшеводові, спричиненої російським ракетним терором проти України", - написав він.

Кулеба подякував Польщі за надання доступу до місця події українським експертам.

Він підкреслив, що країни будуть продовжувати співпрацю у відкритому та конструктивному ключі, як це роблять найближчі друзі.

Як повідомлялося раніше, 15 листопада у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.

Президент України Володимир Зеленський не сумнівається, що по Польщі вдарила російська ракета, а не українська.

США та Польща схиляються до думки, що у Польщі впала ракета української ППО. Але офіційні результати будуть після закінчення розслідування.

При цьому президент Польщу Анджей Дуда вважає падіння ракети нещасним випадком.

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