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Українські експерти вже працюють на місці падіння ракети у Польщі, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські експерти все ж отримали доступ до місця падіння ракети у польському місті Пшеводов. Вони вже розпочали свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у Twitter.

"Українські експерти вже працюють на місці трагедії у Пшеводові, спричиненої російським ракетним терором проти України", - написав він.

Кулеба подякував Польщі за надання доступу до місця події українським експертам.

Він підкреслив, що країни будуть продовжувати співпрацю у відкритому та конструктивному ключі, як це роблять найближчі друзі.

Як повідомлялося раніше, 15 листопада у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.

Президент України Володимир Зеленський не сумнівається, що по Польщі вдарила російська ракета, а не українська.

США та Польща схиляються до думки, що у Польщі впала ракета української ППО. Але офіційні результати будуть після закінчення розслідування.

При цьому президент Польщу Анджей Дуда вважає падіння ракети нещасним випадком.

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ПольщаДмитро Кулеба