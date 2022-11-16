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Зеленський впевнений, що по Польщі ударила ракета РФ. Хоче участі у розслідуванні

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Україна, Середа 16 листопада 2022 18:31
Зеленський впевнений, що по Польщі ударила ракета РФ. Хоче участі у розслідуванні Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський не сумнівається, що по Польщі ударила не українська, а російська ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави держави.

Українська ракета не могла ударити по Польщі

"Це серйозна історія. Я навіть не сумніваюся у доповіді вечірній мені особисто від командувача Повітряних сил до Залужного. Я не сумніваюся, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. У мене немає сенсу їм не довіряти. Я з ними війну пройшов", - сказав Зеленський.

Україна хоче долучитися до розслідування

Він додав, що всю ніч розмовляв з різними лідерами. "Домовилися не розголошувати, але тим не менш, у мене проста позиція: а можна допустити Україну на місце? Це справедливо? Я вважаю, що ми маємо на це право. Поки слідство не завершилося, можна не казати остаточні висновки? В спільній слідчій групі ми маємо право бути? Напевно. Тим більше, що ми всі партнери. Далі, отримати факти наявності якихось доказів від партнерів ми маємо право? В закритому режимі. Я хочу не на основі просто слів "є вірогідність". Ми можемо це отримати на рівні наших органів, розвідок, МВС, МЗС. Ми нічого не отримали. Я впевнений, що ми маємо бути залучені до розслідування і будемо", - заявив президент.

Він запевнив, що якщо це було використання нашої ПВО, то я хочу цих доказів. Якщо, не дай бог, цей уламок вбив людей, то треба вибачатися. Але спочатку слідство, доступ, дані, які відомі.

Зеленський підкреслив, що з 25 ударів по часу співпадає один. Є фіксація, що той удар, який співпадає по часу з тим випадком, розірвався у небі, на нашій території.

"Але ми не можемо виключати, що якийсь уламок полетів. Але ми можемо виключати чи не виключати, це є слідство. Але головне - діаметр 20 метрів, глибина 5 метрів. Це може бути уламок? Чи ні? У мене є своя думка. Я вважаю, що це була російська ракета. Я так вважаю, згідно довіри до доповіді військових", - сказав президент.

Він додав, що цілком справедливо заслухати в закритому режимі Повітряні сили України. "Я вважаю, що треба не передавати інформацію посольствами, а заслухати наші повітряні сили, особисто командувача. Про деталі, час, постріли, нумерацію ракет. Нумерація на кожній випущеній нашій ракеті ППО. Ми хочемо знайти, де ці номера. Якщо десь вони не на нашій території, то хотілося б, щоб це показали", - підсумував Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський
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