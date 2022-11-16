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США назвали єдиного відповідального за падіння ракети у Польщі

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США, Середа 16 листопада 2022 20:04
США назвали єдиного відповідального за падіння ракети у Польщі Фото: США назвали єдиного відповідального за падіння ракети у Польщі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

США покладають на РФ відповідальність за ракетний інцидент в Польщі не залежно від того, якими будуть результати розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий Дім.

"Ми повністю довіряємо розслідуванню польським урядом вибуху поблизу їхнього кордону з Україною, і ми вдячні їм за професійну та цілеспрямовану манеру, з якою вони проводять це розслідування. Ми не будемо випереджати їхню роботу і залишатимемося на тісному зв’язку з нашими польськими колегами, оскільки ми ще збираємо інформацію", - ідеться у повідомленні.

У Білому Домі додали, що не побачили нічого, що суперечило б попередній оцінці президента Дуди про те, що цей вибух, швидше за все, став результатом української ракети протиповітряної оборони, яка впала в Польщі.

Міноборони США продовжуватимуть оцінювати та ділитися будь-якою новою інформацією, щойно вона стане доступною. Також продовжуватимуть підтримувати тісний зв’язок з українцями щодо будь-якої інформації, яку вони матимуть для доповнення картини.

"Тим не менш, якими б не були остаточні висновки, очевидно, що остаточно відповідальною за цей трагічний інцидент є Росія, яка запустила шквал ракет по Україні, спеціально призначених для цілей по цивільній інфраструктурі. Україна мала і має повне право захищатися", - зазначили в уряді США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські військові повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця удару у Польщі.

Також раніше ми писали, що президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик України включити її до розслідування падіння ракети на польській території. Він заявив, що перед цим Варшава має порадитися з Вашингтоном.

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