Дуда вважає падіння ракети у Польщі нещасним випадком

Падіння ракети у польському місті Пшеводов 15 листопада було нещасним випадком. Її неможливо було знешкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wPolityce .

Президент Польщу Анджей Дуда зазначив, що наразі у медіапросторі з’являється різна інформація щодо інциденту, у багатьох випадках абсолютно неправдива.

" Швидше за все, це був нещасний випадок. Йде масований напад Росії на Україну, жорстокий. Росія відповідальна за цю війну і Росія відповідальна за всі нещастя, які є результатом цієї війни. В останні дні прийшло і до нас нещастя - дві наші польські родини втратили своїх близьких у Пшеводові", - сказав він.

Дуда також зазначив, що ракету неможливо було збити.

"Жодна країна світу не має системи оборони, яка б захищала всю територію цієї країни, особливо на такій невеликій відстані від кордону, якщо немає стратегічних, критичних об’єктів, які спеціально охороняються", - сказав він.

Президент Польщі додав, що ракета була спрямована по території країні ненавмисно. За його словами, вона впала через збій певних внутрішніх механізмів, які повинні були спрацювати і знешкодити її.

Нагадаємо, 15 листопада у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що удар, ймовірно, був спричинений українською ракетою ППО, випущеною для захисту від російських атак.

При цьому президент України Володимир Зеленський не сумнівається, що по Польщі вдарила не українська, а російська ракета.

США та Польща схиляються до думки, що у Польщі впала ракета української ППО. Офіційні результати будуть після закінчення розслідування.

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