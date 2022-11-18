ua ru
Пт, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дуда вважає падіння ракети у Польщі нещасним випадком

Новость на русском →
Польща, П'ятниця 18 листопада 2022 12:56
Дуда вважає падіння ракети у Польщі нещасним випадком Фото: президент Польщу Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Падіння ракети у польському місті Пшеводов 15 листопада було нещасним випадком. Її неможливо було знешкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wPolityce.

Президент Польщу Анджей Дуда зазначив, що наразі у медіапросторі з’являється різна інформація щодо інциденту, у багатьох випадках абсолютно неправдива.

"Швидше за все, це був нещасний випадок. Йде масований напад Росії на Україну, жорстокий. Росія відповідальна за цю війну і Росія відповідальна за всі нещастя, які є результатом цієї війни. В останні дні прийшло і до нас нещастя - дві наші польські родини втратили своїх близьких у Пшеводові", - сказав він.

Дуда також зазначив, що ракету неможливо було збити.

"Жодна країна світу не має системи оборони, яка б захищала всю територію цієї країни, особливо на такій невеликій відстані від кордону, якщо немає стратегічних, критичних об’єктів, які спеціально охороняються", - сказав він.

Президент Польщі додав, що ракета була спрямована по території країні ненавмисно. За його словами, вона впала через збій певних внутрішніх механізмів, які повинні були спрацювати і знешкодити її.

Нагадаємо, 15 листопада у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що удар, ймовірно, був спричинений українською ракетою ППО, випущеною для захисту від російських атак.

При цьому президент України Володимир Зеленський не сумнівається, що по Польщі вдарила не українська, а російська ракета.

США та Польща схиляються до думки, що у Польщі впала ракета української ППО. Офіційні результати будуть після закінчення розслідування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Анджей Дуда
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході