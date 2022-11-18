Украинские эксперты уже работают на месте падения ракеты в Польше, - Кулеба

"Украинские эксперты уже работают на месте трагедии в Пшеводове, вызванной российским ракетным террором против Украины", - написал он.

Кулеба поблагодарил Польшу за предоставление доступа к месту происшествия украинским экспертам.

Он подчеркнул, что страны будут продолжать сотрудничество в открытом и конструктивном ключе, как это делают самые близкие друзья.

Как сообщалось ранее, 15 ноября в Польше упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский не сомневается, что по Польше ударила российская ракета, а не украинская.

США и Польша склоняются к мнению, что в Польше упала ракета украинской ПВО. Но официальные результаты будут по окончании расследования.

При этом президент Польши Анджей Дуда считает падение ракеты несчастным случаем.

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