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Украинские эксперты уже работают на месте падения ракеты в Польше, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские эксперты все же получили доступ к месту падения ракеты в польском городе Пшеводове. Они уже приступили к работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Украинские эксперты уже работают на месте трагедии в Пшеводове, вызванной российским ракетным террором против Украины", - написал он.

Кулеба поблагодарил Польшу за предоставление доступа к месту происшествия украинским экспертам.

Он подчеркнул, что страны будут продолжать сотрудничество в открытом и конструктивном ключе, как это делают самые близкие друзья.

Как сообщалось ранее, 15 ноября в Польше упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский не сомневается, что по Польше ударила российская ракета, а не украинская.

США и Польша склоняются к мнению, что в Польше упала ракета украинской ПВО. Но официальные результаты будут по окончании расследования.

При этом президент Польши Анджей Дуда считает падение ракеты несчастным случаем.

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ПольшаДмитрий Кулеба