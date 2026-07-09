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Українські дрони зупинили до 40% нафтопереробки Росії, третина країни без пального

19:57 09.07.2026 Чт
2 хв
Паливна криза торкнулася 50 млн громадян країни-агресорки
aimg Валерій Ульяненко
Фото: дрони вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей РФ (Getty Images)

Внаслідок ударів українських дронів Росія могла втратити від 20% до 40% своїх нафтопереробних потужностей. Паливна криза вдарила по 50 млн росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За оцінками аналітиків, у червні Росія в середньому переробляла 4,1 млн барелів нафти на добу. Це на 28% менше за середній показник останніх п'яти років і на 35% нижче від номінальної потужності російських підприємств.

Україна значно посилила удари по нафтовій інфраструктурі ворога у травні. Відтоді під атаку потрапили десять найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ), зокрема й Омський НПЗ. Цей завод розташований за 2500 км від лінії фронту, і на нього припадає близько 7% нафтопереробних потужностей РФ.

Масштабний дефіцит пального

Паливна криза вже зачепила близько 50 млн росіян, що становить 35% населення країни. Станом на 8 липня місцева влада або продавці запровадили обмеження на продаж пального у більшості регіонів Росії.

Зокрема, майже 50 російських регіонів ввели ліміти на продаж пального ще до кінця червня, а на заправках по всій країні утворилися довгі черги. В окупованому Криму офіційно діє режим надзвичайної ситуації, а бензин там продають лише за електронними талонами.

Нагадаємо, через паливну кризу в шести регіонах Росії бензин для населення повністю зник, а в багатьох інших заправити автомобіль можна лише в обласних центрах.

Водночас російський диктатор Володимир Путін визнав наявність проблем із забезпеченням пальним, однак заявив, що ситуація, за його словами, "не є критичною".

Крім того, Росія вже забирає бензин у Білорусі, який призначався до країн Центральної Азії. Втім, навіть рекордні обсяги таких поставок не дають змоги повністю ліквідувати дефіцит.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Казахстан запровадив обмеження на перетин кордону автомобілями - не більше одного разу на добу. Такий крок має стримати масове вивезення пального з країни.

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