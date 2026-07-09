Украинские дроны остановили до 40% нефтепереработки России, треть страны без горючего

По оценкам аналитиков, в июне Россия в среднем перерабатывала 4,1 млн баррелей нефти в сутки. Это на 28% меньше среднего показателя последних пяти лет и на 35% ниже номинальной мощности российских предприятий.

Украина значительно усугубила удары по нефтяной инфраструктуре врага в мае. С тех пор под атаку попали десять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в том числе Омский НПЗ. Этот завод расположен в 2500 км от линии фронта, и на него приходится около 7% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Масштабный дефицит горючего

Топливный кризис уже задел около 50 млн россиян, что составляет 35% населения страны. По состоянию на 8 июля местные власти или продавцы ввели ограничения на продажу горючего в большинстве регионов России.

В частности, около 50 российских регионов ввели лимиты на продажу горючего еще до конца июня, а на заправках по всей стране образовались длинные очереди. В оккупированном Крыму официально действует режим чрезвычайной ситуации, а бензин там продается только по электронным талонам.

Напомним, из-за топливного кризиса в шести регионах России бензин для населения полностью исчез, а во многих других заправить автомобиль можно только в областных центрах.

В то же время российский диктатор Владимир Путин признал наличие проблем с обеспечением горючим, однако заявил, что ситуация, по его словам, "не критична".