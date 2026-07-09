В шести регіонах Росії повністю зник бензин для населення
У шести регіонах Росії повністю зник бензин для населення на тлі паливної кризи, а в багатьох інших заправитися можна лише в обласних центрах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Telegram-каналу "Можем объяснить".
У Росії запустили карту доступності палива на тлі бензинової кризи в Росії, яка виникла внаслідок успішних атак ЗСУ на нафтопереробні заводи. Згідно з нею, жодної працюючої АЗС немає у Кабардино-Балкарії, Інгушетії, Чечні, Дагестані, Магаданській області та на Чукотці.
При цьому в Дагестані влада однією з перших запровадила жорсткі обмеження - не більше 20 літрів бензину та 50 літрів дизеля на одну особу для рівномірного розподілу залишків.
В інших суб'єктах РФ ситуація також критична, а пальне є переважно лише в адміністративних центрах:
- у Калмикії сервіс показує лише одну працюючу станцію - в Елісті;
- в Астраханській, Калінінградській областях та Північній Осетії діє всього по дві АЗС на регіон;
- у Тиві доступні три заправки, дві з яких розташовані в столиці - Кизилі.
Водночас у сусідній з Астраханською Волгоградській області карта фіксує понад 20 працюючих АЗС. Попри це, астраханські чиновники заперечують дефіцит і списують черги на сезонний попит. У Калінінградській області місцева влада заявляє про додаткові поставки та введення тимчасових обмежень для стабілізації ринку.
Бензин лише для чиновників
Транспорт чиновників навіть у найбільш проблемних регіонах залишається на ходу, оскільки заправляється поза чергою або за окремими каналами.
Зокрема, у Саратові на заправках "Роснефти" пальне відпускають виключно машинам екстрених служб, представникам районних адміністрацій, МФЦ та "Пошти Росії". Аналогічні правила пріоритетного заправлення автомобілів держструктур і чиновників діють у Волгограді та Краснодарі.
Нагадаємо, наприкінці червня обмеження на продаж бензину або перебої з його постачанням спостерігалися майже у 90% регіонів РФ. Ціни на пальне у країні-агресорці сягнули рекордних показників.
Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін визнав труднощі із забезпеченням паливом, але запевнив, що ситуація нібито "не є критичною".
Крім того, Росія почала забирати бензин у Білорусі, який призначався для країн Центральної Азії. Однак навіть рекордні обсяги таких поставок не дозволяють повністю подолати дефіцит.
РБК-Україна також писало, що Казахстан обмежив перетин кордону для автомобілів до одного разу на добу, щоб зупинити масове вивезення пального з країни.