РФ зробила Білорусь "дійною коровою", наростивши імпорт бензину до рекордних рівнів

Росія почала забирати у Білорусі бензин, призначений для Центральної Азії. Однак навіть рекордні поставки не здатні повністю закрити дефіцит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Ведомости ".

Росія у червні різко наростила імпорт бензину з Білорусі. За перші 25 днів місяця до РФ ввезли 141 тисячу тонн пального - це історичний максимум.

Як пише "Ведомости" з посиланням на дані Центру цінових індексів, цей обсяг у 2,4 раза перевищує всі поставки за травень. Для порівняння, у червні 2025 року Росія імпортувала з Білорусі лише 1 тисячу тонн бензину.

За даними ЦЦІ, Білорусь перенаправила на російський ринок паливо, яке раніше призначалося для країн Центральної Азії. Це дозволило збільшити обсяги постачання на тлі проблем із бензином у РФ.

Експерти, опитані виданням, вважають, що додатковий імпорт може дещо полегшити ситуацію на російському паливному ринку. Проте повністю покрити дефіцит бензину він не зможе.

За оцінкою експерта з енергетики Кирила Родіонова, Білорусь може експортувати 1,8-2 млн тонн бензину на рік, або близько 150-170 тисяч тонн щомісяця. Отже, червневі поставки до Росії вже майже досягли межі її місячних експортних можливостей.