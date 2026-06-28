Путін визнав "певний дефіцит": у Криму запас пального лишився на кілька днів

РФ публічно визнана, що удари Сил оборони України по російській критичній інфраструктурі створюють проблеми. Втім, у Кремлі тут же запевнили, що дефіцит "не критичний".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна у відповідь на запитання російського пропагандиста Павла Зарубіна.

Визнання дефіциту

Путін визнав, що удари ЗСУ по російській енергетичній інфраструктурі дають результат. За його словами, Росія "спостерігає певний дефіцит, але не критичний".

"Що стосується ударів по критично важливій інфраструктурі, по енергетичній зокрема, то ці удари створюють проблеми. Це очевидно", - сказав Путін.

Завдання щодо ППО

Першим завданням, яке диктатор озвучив у відповідь на дії української армії, стало нарощування виробництва засобів протиповітряної оборони. Він визнав, що Україна отримує нові безпілотні літальні апарати з новими технологіями від європейських партнерів.

"Перша задача - швидко і суттєво наростити виробництво найбільш затребуваних засобів ППО. Постійно підвищувати їх відповідно до потреб у проведенні бойових дій", - заявив Путін.

Окремо він зазначив, що Росії треба "швидше виходити з ремонтів" і "налагодити необхідний обсяг імпорту".

Крим - запас на кілька днів

Найбільш показовим виявилося визнання щодо Криму. Путін заявив, що щомісячна потреба окупованого півострова в енергоносіях становить 70 тисяч тонн, але наразі запасу там вистачить лише на кілька днів.

"У Криму зараз запас на кілька днів, але потреби будуть забезпечені. Ми будемо нарощувати поставки і по землі, і по морю. Вірю, що це завдання буде вирішено", - сказав диктатор.

Путін також заявив, що удари української армії - це не просто військові операції, а нібито частина "інформаційної операції" проти Росії.

За його словами, мета атак - "посіяти невпевненість у себе, у своїх сил" серед росіян, "довести до розколу в російському суспільстві" і змусити Москву призупинити наступ заради переговорів "на вигідних для противника умовах".

"Ми не дамо такого шансу", - запевнив диктатор.

"Не впливає на фронт"

На завершення Путін назвав українські удари "терористичними вилазками" і запевнив, що вони "ніяк не впливають на ситуацію на фронті".

"Усі удари, хоч куди б вони не наносилися по нашій інфраструктурі, абсолютно не впливають на положення на фронті, на лінію бойового зіткнення", - підсумував він.