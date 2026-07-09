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Казахстан прикрив бензинову "лазівку" для росіян

18:20 09.07.2026 Чт
2 хв
На тлі паливної кризи росіяни почали заправлятися у сусідніх країнах
aimg Валерій Ульяненко
Казахстан прикрив бензинову "лазівку" для росіян Фото: російські автомобілі (Getty Images)
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Казахстан обмежив перетин кордону для автомобілів до одного разу на добу, щоб зупинити масове вивезення пального з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Azattyq Asia.

Згідно з рішенням уряду, легкові та вантажні автомобілі із сусідніх країн тепер можуть перетинати кордон Казахстану не частіше ніж один раз на добу.

"Ні вантажні, ні легкові автомобілі не зможуть в’їжджати та виїжджати з Казахстану більше ніж один раз на добу. Це дозволить зберегти баланс споживання палива", - заявив віце-міністр енергетики Кайірхан Туткишбаєв.

Ці обмеження діють на всіх без винятку прикордонних напрямках: на півдні, сході та півночі країни.

Причини обмежень

За словами Туткишбаєва, останнім часом у Західно-Казахстанській, Актюбінській та Павлодарській областях різко зросло споживання пального.

На автозаправках у цих прикордонних регіонах на тлі паливної кризи у Росії почали утворюватися великі черги.

Нагадаємо, після ударів по російських нафтопереробних заводах у Росії почали зупиняти роботу великі підприємства, що лише поглибило дефіцит пального.

Наприкінці червня обмеження на продаж бензину або перебої з його постачанням спостерігалися майже у 90% регіонів РФ. Ціни на пальне у країні-агресорці сягнули рекордних показників.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін визнав труднощі із забезпеченням паливом, але запевнив, що ситуація нібито "не є критичною".

Крім того, Росія почала забирати бензин у Білорусі, який призначався для країн Центральної Азії. Однак навіть рекордні обсяги таких поставок не дозволяють повністю подолати дефіцит.

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