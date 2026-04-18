ЗСУ уразили одразу чотири об’єкти нафтопереробної галузі РФ

13:20 18.04.2026 Сб
2 хв
На місцях ударів вирують пожежі
aimg Тетяна Степанова
ЗСУ уразили одразу чотири об’єкти нафтопереробної галузі РФ Фото: Сили оборони уразили одразу чотири об’єкти нафтопереробної галузі РФ (t.me/GeneralStaffZSU)

В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу Росії у ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Внаслідок ударів українських дронів вирують пожежі на:

  • нафтопереробних заводах "Новокуйбишевський" та "Сизранський" у Самарській області РФ;
  • нафтоналивному терміналі "РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області;
  • нафтоперекачувальній станції "Тихорєцк" у Краснодарському краї.

Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, уражено низку місць зберігання пально-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі Маріуполя.

Також українські воїни били по розташуваннях ремонтних підрозділів ворога у районах населених пунктів Мангуш (ТОТ Донецької обл.), Токмак (ТОТ Запорізької обл.) та Графське (ТОТ Донецької обл.).

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, 16 квітня у СБУ повідомили про удар по Туапсинському нафтопереробному заводу та об'єктах нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе під час операції, проведеної спільно з Силами оборони.

Також ми повідомляли, що нафтопереробний завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертий за розмірами в РФ, призупинив роботу після атаки українських дронів 5 квітня.

А серія ударів по ключових нафтових терміналах Росії на Балтиці завдала країні-агресору збитків майже на мільярд доларів - і це лише втрачений експортний дохід.

Новини
Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи