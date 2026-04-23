Сили безпілотних систем розгромили базу спецпідрозділу ФСБ

19:14 23.04.2026 Чт
Внаслідок удару ворог втратив десятки спецпризначенців
aimg Валерій Ульяненко
Сили безпілотних систем розгромили базу спецпідрозділу ФСБ

В середу, 22 квітня, Сили безпілотних систем уразили пункт управління та місце розміщення спецпідрозділу ФСБ Росії. Втрати ворога становлять 27 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБС ЗСУ.

"У межах бойової операції оператори 1-го окремого центру безпілотних систем завдали ураження по пункту управління та місцю розміщення оперативного підрозділу ФСБ РФ", - йдеться у заяві.

Розвідка встановила, що внаслідок удару ворог втратив 27 військовослужбовців підрозділу спецпризначення, з яких:

  • 12 - безповоротні (200);
  • 15 - санітарні (300).

Зазначається, що успішна операція була спланована фахівцями Центру глибинного ураження СБС у взаємодії з підрозділами 1-го корпусу НГУ "Азов". В межах проведення операції по об’єкту ФСБ було завдано серію з восьми високоточних ударів засобами FP-2.

"Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України продовжують системну роботу по найбільш важливих цілях противника, знижуючи його спроможності до ведення спеціальних, диверсійних та агентурних дій проти України", - сказано в заяві.

УМД (Управління мобільних дій) ФСБ Росії - оперативний підрозділ спецслужб країни-агресорки, який виконує контррозвідувальні та спеціальні функції. Йдеться про диверсії, агентурну роботу на ТОТ, підривну діяльність проти України та взаємодію з незаконними збройними формуваннями.​​

Удари по важливих об'єктах росіян

Нагадаємо, Сили оборони України уразили ворожу РЛС зі складу ЗРК С-400, логістичні об'єкти та зосередження живої сили російських окупантів.

Крім того, днями Сили оборони уразили радіолокаційні станції ворога у тимчасово окупованому Криму та Бєлгородській області. Крім того, на Луганщині уражено ЗРК "Тор-М1".

Раніше оператори СБС разом із СБУ вдарили по Алчевському металургійному комбінату, через що там зупинилося виробництво.

