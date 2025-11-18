Українські дрони влучили по енергетичних об’єктах на Донбасі: уражені дві великі ТЕС

Українські Сили безпілотних систем завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі у тимчасово окупованій Донецькій області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр".
За його даними, "Птахи" СБС уразили дві ключові теплоелектростанції противника:
"Мадяр" наголошує, що дрони й надалі "дзьобатимуть" ворога, працюючи по критично важливих об’єктах окупантів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч на 18 листопада невідомі дрони атакували цілих дві ТЕС в окупованій частині Донецької області. Після цього багато населених пунктів залишилися без світла. Незадовго до цього низка пабліків почали писати, що над окупованою Донецькою областю зафіксовано невідомі дрони.
Приблизно через півгодини з’явилася інформація, що в Макіївці та окремих районах Донецька почало мерехтіти світло, а Іловайськ узагалі залишився без електропостачання.
Нагадаємо, Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по енергетиці окупантів майже щодня. Удари по НПЗ і електростанціях уже спричинили дефіцит палива і перебої в постачанні.
Ба більше, удари по НПЗ та енергетиці спричинили всередині країни-агресорки паливну кризу і вдарили по логістиці армії. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував удари як спробу Києва показати "західним покровителям" хоч якісь успіхи, але пообіцяв, що це не допоможе Україні.