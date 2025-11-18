Українські дрони влучили по енергетичних об’єктах на Донбасі: уражені дві великі ТЕС

За його даними, "Птахи" СБС уразили дві ключові теплоелектростанції противника:

Зуївську ТЕС у місті Зугрес, потужністю близько 1200 МВт, що забезпечує до третини потреб окупованої частини Донецької області;

Старобешівську ТЕС у Новому Світі, потужністю 2300 МВт, яку росіяни використовували для стабілізації власної енергосистеми.

"Мадяр" наголошує, що дрони й надалі "дзьобатимуть" ворога, працюючи по критично важливих об’єктах окупантів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч на 18 листопада невідомі дрони атакували цілих дві ТЕС в окупованій частині Донецької області. Після цього багато населених пунктів залишилися без світла. Незадовго до цього низка пабліків почали писати, що над окупованою Донецькою областю зафіксовано невідомі дрони.

Приблизно через півгодини з’явилася інформація, що в Макіївці та окремих районах Донецька почало мерехтіти світло, а Іловайськ узагалі залишився без електропостачання.