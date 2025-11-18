Багато міст окупованої Донеччини без світла: вночі було атаковано дві ТЕС

У ніч на 18 листопада невідомі дрони атакували цілих дві ТЕС в окупованій частині Донецької області. Після цього багато населених пунктів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост так званого "губернатора" так званої "ДНР" Дениса Пушиліна в Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост так званого "губернатора" так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

Він підтвердив, що Зуївська і Старобешівська ТЕС були успішно пошкоджені.

"Унаслідок безпрецедентної атаки на енергосистему Республіки пошкоджено Зуївську і Старобешівську ТЕС. Знеструмлено багато населених пунктів, через що зупинилися котельні, фільтрувальні станції", - написав він.

Пушилін додав, що "профільні відомства" працюють в екстреному режимі.