Головна » Новини » Надзвичайні події

Багато міст окупованої Донеччини без світла: вночі було атаковано дві ТЕС

Вівторок 18 листопада 2025 06:49
Багато міст окупованої Донеччини без світла: вночі було атаковано дві ТЕС Фото: в області пошкоджено Зуївську та Старобешівську ТЕС (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 18 листопада невідомі дрони атакували цілих дві ТЕС в окупованій частині Донецької області. Після цього багато населених пунктів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост так званого "губернатора" так званої "ДНР" Дениса Пушиліна в Telegram.

Він підтвердив, що Зуївська і Старобешівська ТЕС були успішно пошкоджені.

"Унаслідок безпрецедентної атаки на енергосистему Республіки пошкоджено Зуївську і Старобешівську ТЕС. Знеструмлено багато населених пунктів, через що зупинилися котельні, фільтрувальні станції", - написав він.

Пушилін додав, що "профільні відомства" працюють в екстреному режимі.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 18 листопада низка пабліків почали писати, що над окупованою Донецькою областю зафіксовано невідомі дрони.

Буквально за півгодини стало відомо, що в Макіївці та деяких районах Донецька блимає світло, а Іловайськ і зовсім залишився без електроенергії.

Через деякий час у пабліках з'явилися відео і заявлялося, що невідомі дрони атакують Зуївську ТЕС. Причому на опублікованих кадрах було видно, що в районі об'єкта виникла пожежа.

Ближче до 4 ранку в місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація, що в усьому Донецьку і частково в Макіївці зникло світло. Це сталося після повідомлень про атаку на Старобешівську ТЕС. Чим був атакований об'єкт - невідомо.

Донецька область Відключеня світла Блекаут
