UA UA EN RU
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Головна » Новини » Надзвичайні події

В окупованому Донецьку та області знову перебої зі світлом: дрони атакували підстанцію

Вівторок 18 листопада 2025 01:25
UA EN RU
В окупованому Донецьку та області знову перебої зі світлом: дрони атакували підстанцію Фото: проблеми зі світлом виникли щонайменше у трьох окупованих містах України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч з 17 на 18 листопада, в окупованому Донецьку та інших містах області знову виникли проблеми зі світлом. Це сталося на тлі атаки невідомих дронів по одній із підстанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та інші Telegram-канали.

Судячи з інформації з пабліків, атака невідомих дронів почалася приблизно о 23:50. Безпілотники фіксувалися над кількома містами окупованої Донецької області.

Буквально за півгодини "Типичный Донецк" написав, що в Макіївці та деяких районах Донецька блимає світло. Крім того, без електроенергії залишилося Іловайськ.

Через ще невеликий проміжок часу в пабліках почали повідомляти, що дрони атакують Зуївську ТЕЦ у населеному пункті Зугрес. На відео в соцмережах видно, що районі об'єкта почалася пожежа.

Низка пабліків стверджують, що під удар потрапив трансфоратор другого котла, і внаслідок атаки його виведено з ладу.

Чи були атаковані якісь інші об'єкти в області - наразі невідомо.

Блекаут в окупованій Донецькій області

Нагадаємо, в ніч на 17 листопада захоплена частина Донецької області теж зіткнулася з відключенням електроенергії.

Зокрема, люди скаржилися на атаку невідомих дронів. За непідвладними, безпілотники атакували підстанцію.

Без світла були щонайменше Донецьк, Ясинувата, а також частково були достовірні Макіївка, Горлівка та Єнакієве.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк Донецька область