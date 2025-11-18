RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украинские дроны попали по энергетическим объектам на Донбассе: поражены две крупные ТЭС

Иллюстративное фото: украинские дроны попали по энергетическим объектам РФ на Донбассе (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские Силы беспилотных систем нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре во временно оккупированной Донецкой области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал командующий СБС Роберт Бровди "Мадяр".

По его данным, "Птицы" СБС поразили две ключевые теплоэлектростанции противника:

  • Зуевскую ТЭС в городе Зугрэс, мощностью около 1200 МВт, обеспечивающую до трети потребностей оккупированной части Донецкой области;
  • Старобешевскую ТЭС в Новом Свете, мощностью 2300 МВт, которую россияне использовали для стабилизации собственной энергосистемы.

"Мадяр" отмечает, что дроны и в дальнейшем будут "клевать" врага, работая по критически важным объектам оккупантов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 18 ноября неизвестные дроны атаковали целых две ТЭС в оккупированной части Донецкой области. После этого многие населенные пункты остались без света. Незадолго до этого ряд пабликов начали писать, что над оккупированной Донецкой областью зафиксированы неизвестные дроны.

Примерно через полчаса появилась информация, что в Макеевке и отдельных районах Донецка начал мерцать свет, а Иловайск вообще остался без электроснабжения.

 

Напомним, Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет и отвечает ударами по энергетике оккупантов почти ежедневно. Удары по НПЗ и электростанциям уже вызвали дефицит топлива и перебои в поставках.

Более того, удары по НПЗ и энергетике вызвали внутри страны-агрессора топливный кризис и ударили по логистике армии. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал удары как попытку Киева показать "западным покровителям" хоть какие-то успехи, но пообещал, что это не поможет Украине.

ДонбассТЭСДонецкая областьСилы беспилотных системВойна в Украине