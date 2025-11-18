Украинские дроны попали по энергетическим объектам на Донбассе: поражены две крупные ТЭС

По его данным, "Птицы" СБС поразили две ключевые теплоэлектростанции противника:

Зуевскую ТЭС в городе Зугрэс, мощностью около 1200 МВт, обеспечивающую до трети потребностей оккупированной части Донецкой области;

Старобешевскую ТЭС в Новом Свете, мощностью 2300 МВт, которую россияне использовали для стабилизации собственной энергосистемы.

"Мадяр" отмечает, что дроны и в дальнейшем будут "клевать" врага, работая по критически важным объектам оккупантов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 18 ноября неизвестные дроны атаковали целых две ТЭС в оккупированной части Донецкой области. После этого многие населенные пункты остались без света. Незадолго до этого ряд пабликов начали писать, что над оккупированной Донецкой областью зафиксированы неизвестные дроны.

Примерно через полчаса появилась информация, что в Макеевке и отдельных районах Донецка начал мерцать свет, а Иловайск вообще остался без электроснабжения.