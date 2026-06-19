Українські дрони повністю зупинили Московський НПЗ, - Генштаб

Військові розповіли про наслідки масованих обстрілів низки ворожих об'єктів 18 червня та в ніч на 19 червня.

"Підтверджено ураження 18 червня 2026 року комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000 на території Московського НПЗ. Підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін", - йдеться у заяві.

Крім того, дрони вдарили по району зосередження ворожого озброєння та військової техніки біля Сєвєродонецька Луганської області та складу паливо-мастильних матеріалів в Маріуполі.

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Також уражені пункти управління дронами росіян в районах Покровська, Воскресенки та Сіверська Донецької області, Новоіванівки на Запоріжжі, а також Маліївки на Дніпропетровщині.

Українські дрони вдарили і по залізничних мостах в районах Роздольного та Владиславівки на території тимасово окупованого Криму. Ворог використовував їх для забезпечення військових перевезень та постачання окупаційної армії.

"Сили оборони України продовжать системні заходи з ураження до повного припинення збройної агресії РФ проти України", - наголосили у Генштабі.