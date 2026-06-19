Українські дрони повністю зупинили Московський НПЗ, - Генштаб

Московський нафтопереробний завод повністю зупинився після ударів українських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.
Військові розповіли про наслідки масованих обстрілів низки ворожих об'єктів 18 червня та в ніч на 19 червня.
"Підтверджено ураження 18 червня 2026 року комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000 на території Московського НПЗ. Підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін", - йдеться у заяві.
Крім того, дрони вдарили по району зосередження ворожого озброєння та військової техніки біля Сєвєродонецька Луганської області та складу паливо-мастильних матеріалів в Маріуполі.
Також уражені пункти управління дронами росіян в районах Покровська, Воскресенки та Сіверська Донецької області, Новоіванівки на Запоріжжі, а також Маліївки на Дніпропетровщині.
Українські дрони вдарили і по залізничних мостах в районах Роздольного та Владиславівки на території тимасово окупованого Криму. Ворог використовував їх для забезпечення військових перевезень та постачання окупаційної армії.
"Сили оборони України продовжать системні заходи з ураження до повного припинення збройної агресії РФ проти України", - наголосили у Генштабі.
Нагадаємо, у ніч на 18 червня та вранці безпілотники атакували Москву. Однією з головних цілей став Московський НПЗ у районі Капотня.
У мережі з'явилися численні відео з наслідками удару. На оприлюднених кадрах видно влучання в один із резервуарів НПЗ, а також масштабну пожежу, що спалахнула на території підприємства.
Згодом агентство Reuters повідомило, що внаслідок атаки дронів на Московському НПЗ були пошкоджені технологічні установки. Крім того, на території заводу виникло кілька осередків займання.