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Украинские дроны полностью остановили Московский НПЗ, - Генштаб

18:07 19.06.2026 Пт
2 мин
Какие еще вражеские объекты оказались под ударом?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Московский НПЗ полностью остановился после ударов дронов (росСМИ)

Московский нефтеперерабатывающий завод полностью остановился после ударов украинских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Военные рассказали о последствиях массированных обстрелов ряда вражеских объектов 18 июня и в ночь на 19 июня.

"Подтверждено поражение 18 июня 2026 года комплексной установки по переработке нефти, трех резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000 на территории Московского НПЗ. Предприятие приостановило переработку нефти на неопределенный срок", - говорится в заявлении.

Кроме того, дроны нанесли удары по району сосредоточения вражеского вооружения и военной техники возле Северодонецка Луганской области и по складу горюче-смазочных материалов в Мариуполе.

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Также были поражены пункты управления дронами россиян в районах Покровска, Воскресенки и Северска Донецкой области, Новоивановки в Запорожской области, а также Малиевки в Днепропетровской области.

Украинские дроны нанесли удары и по железнодорожным мостам в районах Роздольного и Владиславовки на территории временно оккупированного Крыма. Враг использовал их для обеспечения военных перевозок и снабжения оккупационной армии.

"Силы обороны Украины продолжат системные меры по нанесению ударов до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, в ночь на 18 июня и утром беспилотники атаковали Москву. Одной из главных целей стал Московский НПЗ в районе Капотни.

В сети появились многочисленные видео с последствиями удара. На обнародованных кадрах видно попадание в один из резервуаров НПЗ, а также масштабный пожар, вспыхнувший на территории предприятия.

Впоследствии агентство Reuters сообщило, что в результате атаки дронов на Московском НПЗ были повреждены технологические установки. Кроме того, на территории завода возникло несколько очагов возгорания.

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