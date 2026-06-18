Палають установки та енергоблоки: Reuters дізналося наслідки удару по Московському НПЗ

Атака дронів на Московський НПЗ "Газпромнефті" 18 червня пошкодила технологічні установки та спричинила численні пожежі на території заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерела агентства повідомили, що в результаті удару було пошкоджено нафтопереробний блок комбінованого виробництва Euro+, введений в експлуатацію у 2020 році в межах програми модернізації заводу.

Також під ударом опинились деякі допоміжні енергоблоки, міжблокові трубопроводи та вторинні технологічні установки, пов'язані з роботою Euro+. Крім того, були пошкоджені й спалахнули резервуари для зберігання нафтопродуктів.

Reuters пише, що у 2024 році Московський НПЗ переробив 11,6 млн тонн сирої нафти, або близько 230 000 барелів на добу, виробивши 2,9 млн тонн бензину, 3,2 млн тонн дизельного палива та 1,3 млн тонн бітуму.

Що відомо про установку Euro+

Euro+ - це ключова технологічна установка заводу, яка об'єднує кілька етапів переробки нафти в єдиному виробничому циклі.

На ній здійснюється первинна переробка нафти, очищення нафтопродуктів від домішок та виробництво високооктанових компонентів бензину.

Установка замінила низку застарілих технологій і забезпечує значну частину потужностей підприємства з випуску бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів. Через свою роль у роботі заводу Euro+ вважається одним із його найважливіших виробничих об'єктів.

Атака на Москву 18 червня

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці Москву атакували безпілотники. Однією з ключових цілей став Московський нафтопереробний завод у районі Капотня.