Україна вперше перевершила РФ в масштабності атак дронами за добу

Україна за добу 18 червня встановила новий рекорд за кількістю запущених безпілотників – перевершивши не лише свій попередній максимум, а й найбільшу добову атаку Росії за весь час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрахунки російського порталу "Агентство.Новости" .

За данними рос ЗМІ, у перші роки повномасштабної війни ЗСУ не могли зрівнятися з Росією за інтенсивністю ударів дронами вглиб території. Ситуація змінилася цього року:

Найбільша за війну російська атака по Україні відбулася 24 березня – тоді РФ за добу використала 948 безпілотників.

Попередній рекорд України було зафіксовано 6 червня, коли Міноборони РФ заявляло про 911 збитих дронів, 13 авіабомб і 4 снаряди HIMARS.

При цьому Міноборони повідомляє лише про збиті дрони – реальна кількість запущених безпілотників могла бути більшою.

За даними Міноборони РФ, за добу російська ППО збила 992 українські безпілотники літакового типу, 4 крилаті ракети великої дальності та 10 керованих авіабомб.

Нагадаємо, новий рекорд було встановлено в ніч, коли Москва зазнала наймасованішої атаки безпілотників за весь час війни.

Вдруге за тиждень було уражено Московський НПЗ у Капотні, тимчасово зупинили роботу всі аеропорти столиці РФ, було скасовано понад 500 рейсів.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Московського НПЗ, нафтобази в Ростовській області та низки інших об'єктів.