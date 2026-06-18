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Україна вперше перевершила РФ в масштабності атак дронами за добу

18:55 18.06.2026 Чт
2 хв
Кількість випущених безпілотників за добу щонайменше 992
aimg Валерія Абабіна
Україна вперше перевершила РФ в масштабності атак дронами за добу Фото: Атака дронів на Москву і РФ побила рекорд (facebook.com bsp.donbas)
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Україна за добу 18 червня встановила новий рекорд за кількістю запущених безпілотників – перевершивши не лише свій попередній максимум, а й найбільшу добову атаку Росії за весь час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрахунки російського порталу "Агентство.Новости".

За даними Міноборони РФ, за добу російська ППО збила 992 українські безпілотники літакового типу, 4 крилаті ракети великої дальності та 10 керованих авіабомб.

При цьому Міноборони повідомляє лише про збиті дрони – реальна кількість запущених безпілотників могла бути більшою.

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Рекорди

Попередній рекорд України було зафіксовано 6 червня, коли Міноборони РФ заявляло про 911 збитих дронів, 13 авіабомб і 4 снаряди HIMARS.

Найбільша за війну російська атака по Україні відбулася 24 березня – тоді РФ за добу використала 948 безпілотників.

Тобто Україна 18 червня перевершила обидва показники.

Перелом 2026 року

За данними рос ЗМІ, у перші роки повномасштабної війни ЗСУ не могли зрівнятися з Росією за інтенсивністю ударів дронами вглиб території. Ситуація змінилася цього року:

  • у березні Україна вперше за місяць запустила більше дронів, ніж Росія: 7551 проти 6462;
  • у квітні Росія знову вийшла вперед: 6583 проти 4801;
  • у травні Україна повернула перевагу: 8973 проти 8150.

Нагадаємо, новий рекорд було встановлено в ніч, коли Москва зазнала наймасованішої атаки безпілотників за весь час війни.

Вдруге за тиждень було уражено Московський НПЗ у Капотні, тимчасово зупинили роботу всі аеропорти столиці РФ, було скасовано понад 500 рейсів.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Московського НПЗ, нафтобази в Ростовській області та низки інших об'єктів.

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