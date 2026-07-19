Українські дрони паралізували головну логістичну артерію окупантів у Криму

Нищення логістики РФ

Нагадаємо, українські Сили безпілотних систем продовжують масштабну та послідовну ліквідацію військових спроможностей ворога у Чорноморському регіоні.

Поточний розгром Керченської переправи є частиною ширшої та тривалої спецоперації, спрямованої на повну ізоляцію окупованого півострова.

Зокрема, у ніч на 19 липня українські дрони здійснили масований наліт, під час якого уразили 13 підстанцій в окупованому Криму та 4 судна "тіньового флоту" Росії у Чорному морі. Цей удар дозволив ще сильніше підірвати як логістику, так і енергозабезпечення окупаційних військ.

Ця атака стала прямим продовженням системного знищення російських плавзасобів.

Лише добою раніше, у ніч на 18 липня, вітчизняні безпілотники здійснили ще одну успішну операцію, у результаті якої було уражено ще 13 суден "тіньового флоту" РФ у Чорному та Азовському морях.

Сили оборони демонструють високу інтенсивність ударів упродовж усього місяця. Під час перших 12 діб активної фази операції "МоЛоЧКа" українські морські дрони знищили 12 суден тіньового флоту Росії за добу, що фактично позбавило Міністерство оборони РФ можливості безпечно перекидати техніку та боєприпаси морем.

Почергове виведення з ладу паромів та логістичних суден заганяє окупаційне угруповання на півдні у глибоку кризу забезпечення.