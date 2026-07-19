Дрони СБС уразили ще 4 судна "тіньового флоту" РФ та 13 підстанцій у Криму

Українські дрони за ніч 19 липня уразили 13 підстанцій в окупованому Криму та 4 судна "тіньового флоту" Росії у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

У межах "Кримський рубильник off" ніч видалася більш продуктивною - уражено 13 енерговузлів/підстанцій відвідано (8 - у Криму, 5 - на південній та східній ТОТ):

За ніч чергування у Чорному морі "Птахами" СБС впольовані 2 танкери, сухогруз та плавкран.

Загальний рахунок протягом 1-19 липня по операціям СБС "МоЛоЧКа" та "Кримський рубильник off" становить 176 одиниць плавзасобів "тіньового флоту" РФ та 96 енерговузлів.

Операції СБС

Нагадаємо, українські дрони у ніч на 18 липня вкотре атакували "тіньовий флот" Росії у Чорному та Азовському морях. Було уражено ще 13 суден.

17 липня українські морські дрони знищили ще 12 суден "тіньового флоту" Росії в Чорному морі. За 12 діб операції "МоЛоЧКа" загальна кількість уражених кораблів значно зросла.

А в ніч 16 липня оператори Сил безпілотних систем атакували ще 11 суден "тіньового флоту" Росії.