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Дрони СБС уразили ще 4 судна "тіньового флоту" РФ та 13 підстанцій у Криму

09:55 19.07.2026 Нд
2 хв
Операції СБС "МоЛоЧКа" та "Кримський рубильник off" продовжуються
aimg Тетяна Степанова
Дрони СБС уразили ще 4 судна "тіньового флоту" РФ та 13 підстанцій у Криму Фото: дрони СБС уразили ще 4 судна "тіньового флоту" РФ та 13 підстанцій у Криму (Getty Images)
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Українські дрони за ніч 19 липня уразили 13 підстанцій в окупованому Криму та 4 судна "тіньового флоту" Росії у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Загальний рахунок протягом 1-19 липня по операціям СБС "МоЛоЧКа" та "Кримський рубильник off" становить 176 одиниць плавзасобів "тіньового флоту" РФ та 96 енерговузлів.

Протягом ночі 19 липня у оперативній глибині противника дрони СБС результативно відпрацювали 59 ворожих цілей.

За ніч чергування у Чорному морі "Птахами" СБС впольовані 2 танкери, сухогруз та плавкран.

У межах "Кримський рубильник off" ніч видалася більш продуктивною - уражено 13 енерговузлів/підстанцій відвідано (8 - у Криму, 5 - на південній та східній ТОТ):

  • електропідстанція ПС 110 кВ "Соляна" у Керчі;
  • електропідстанція ПС 220 кВ "Азовська", н.п. Старий Крим;
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Зоря", н.п. Понизівка, АР Крим;
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Дарсан", н.п. Ялта, АР Крим;
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Капсель", н.п. Судак, АР Крим;
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", н.п. Щебетовка, АР Крим;
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Леніно", н.п. Єди-Кую, АР Крим;
  • електропідстанція ПС 220 кВ "Нансосна-3", н.п. Зелений Яр, АР Крим;
  • електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", н.п. Бердянськ, АР Крим;
  • електропідстанція, н.п. Широке, Херсонська обл.;
  • електропідстанція, н.п. Біла Гора, Луганська обл.;
  • електропідстанція, н.п. Землянки, Донецька обл.;
  • електропідстанція, н.п. Безгинове, Луганська обл.

Операції СБС

Нагадаємо, українські дрони у ніч на 18 липня вкотре атакували "тіньовий флот" Росії у Чорному та Азовському морях. Було уражено ще 13 суден.

17 липня українські морські дрони знищили ще 12 суден "тіньового флоту" Росії в Чорному морі. За 12 діб операції "МоЛоЧКа" загальна кількість уражених кораблів значно зросла.

А в ніч 16 липня оператори Сил безпілотних систем атакували ще 11 суден "тіньового флоту" Росії.

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