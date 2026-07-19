Дрони СБС уразили ще 4 судна "тіньового флоту" РФ та 13 підстанцій у Криму
Українські дрони за ніч 19 липня уразили 13 підстанцій в окупованому Криму та 4 судна "тіньового флоту" Росії у Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.
Загальний рахунок протягом 1-19 липня по операціям СБС "МоЛоЧКа" та "Кримський рубильник off" становить 176 одиниць плавзасобів "тіньового флоту" РФ та 96 енерговузлів.
Протягом ночі 19 липня у оперативній глибині противника дрони СБС результативно відпрацювали 59 ворожих цілей.
За ніч чергування у Чорному морі "Птахами" СБС впольовані 2 танкери, сухогруз та плавкран.
У межах "Кримський рубильник off" ніч видалася більш продуктивною - уражено 13 енерговузлів/підстанцій відвідано (8 - у Криму, 5 - на південній та східній ТОТ):
- електропідстанція ПС 110 кВ "Соляна" у Керчі;
- електропідстанція ПС 220 кВ "Азовська", н.п. Старий Крим;
- електропідстанція ПС 110 кВ "Зоря", н.п. Понизівка, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110 кВ "Дарсан", н.п. Ялта, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110 кВ "Капсель", н.п. Судак, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", н.п. Щебетовка, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110 кВ "Леніно", н.п. Єди-Кую, АР Крим;
- електропідстанція ПС 220 кВ "Нансосна-3", н.п. Зелений Яр, АР Крим;
- електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", н.п. Бердянськ, АР Крим;
- електропідстанція, н.п. Широке, Херсонська обл.;
- електропідстанція, н.п. Біла Гора, Луганська обл.;
- електропідстанція, н.п. Землянки, Донецька обл.;
- електропідстанція, н.п. Безгинове, Луганська обл.
Операції СБС
Нагадаємо, українські дрони у ніч на 18 липня вкотре атакували "тіньовий флот" Росії у Чорному та Азовському морях. Було уражено ще 13 суден.
17 липня українські морські дрони знищили ще 12 суден "тіньового флоту" Росії в Чорному морі. За 12 діб операції "МоЛоЧКа" загальна кількість уражених кораблів значно зросла.
А в ніч 16 липня оператори Сил безпілотних систем атакували ще 11 суден "тіньового флоту" Росії.