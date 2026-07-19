Украинские дроны парализовали главную логистическую артерию оккупантов в Крыму

Уничтожение логистики РФ

Напомним, украинские Силы беспилотных систем продолжают масштабную и последовательную ликвидацию военных возможностей неприятеля в Черноморском регионе.

Текущий разгром Керченской переправы является частью более широкой и продолжительной спецоперации, направленной на полную изоляцию оккупированного полуострова.

В частности, в ночь на 19 июля украинские дроны совершили массированный налет, во время которого поразили 13 подстанций в оккупированном Крыму и 4 судна "теневого флота" России в Черном море. Этот удар позволил еще сильнее взорвать как логистику, так и энергообеспечение оккупационных войск.

Эта атака стала прямым продолжением системного уничтожения русских плавсредств.

Только сутки ранее, в ночь на 18 июля, отечественные беспилотники совершили еще одну успешную операцию, в результате которой были поражены еще 13 судов "теневого флота" РФ в Черном и Азовском морях.

Силы обороны демонстрируют высокую интенсивность ударов в течение всего месяца. В первые 12 суток активной фазы операции "МоЛоЧКа" украинские морские дроны уничтожили 12 судов теневого флота России за сутки, что фактически лишило Министерство обороны РФ возможности безопасно опрокидывать технику и боеприпасы морем.

Очередной вывод из строя паромов и логистических судов загоняет оккупационная группировка на юге в глубокий кризис обеспечения.