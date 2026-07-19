Українські дрони паралізували головну логістичну артерію окупантів у Криму
Унаслідок успішних операцій СБС спільно з іншими спецслужбами роботу Керченської паромної переправі майже повністю паралізовано. З п'яти паромів, які забезпечували логістику окупантів, більшість знищено або серйозно пошкоджено.
Про це заявив командир підрозділу СБС Роберт Бровді "Мадяр", повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Які пароми вийшли з ладу
За словами військового, до початку операції перевезення транспорту та вантажів забезпечували чотири регулярні пароми між портами "Кавказ" і "Крим", а п'ятий перебував у резерві в порту Керчі.
Протягом перших двох тижнів липня ситуацію кардинально змінили.
Результати уражень станом на 19 липня:
- Паром "Ейськ" - результативно відпрацьований СБС 12 та 13 липня. Його відбуксирували в порт Керч, відновлення та повернення на лінію не планується.
- Теплохід "SKS One" - повністю знищений силами СБС внаслідок атак 7, 12 та 13 липня. Судно лежить у порту Камиш-Бурун і відновленню не підлягає.
- Паром "Марія" - зазнав багаторазових уражень протягом липня від СБС та СБУ. Відбуксирований до Керчі без перспектив відновлення.
- Пароми "Лаврентій" та "Панагія" - уражені СБС, СБУ та ГУР. Обидва судна втратили самостійний хід. Наразі їх використовують лише як баржі, переміщуючи за допомогою буксирів, що зменшує потенціал їхнього застосування вдвічі.
Фото: Керченська переправа втратила 75 відсотків потужності (t.me/robert_magyar)
Чому це критично для окупантів
Сукупна добова спроможність переправи у стандартних умовах раніше становила від 180 до 250 одиниць транспорту на добу. Місткість одного такого парому складає від 8 до 15 автомобілів залежно від їхнього розміру та ваги.
При цьому 80% усього трафіку, який забезпечувала Керченська переправа, складала квота Міністерства оборони РФ для забезпечення військових потреб.
Нищення логістики РФ
Нагадаємо, українські Сили безпілотних систем продовжують масштабну та послідовну ліквідацію військових спроможностей ворога у Чорноморському регіоні.
Поточний розгром Керченської переправи є частиною ширшої та тривалої спецоперації, спрямованої на повну ізоляцію окупованого півострова.
Зокрема, у ніч на 19 липня українські дрони здійснили масований наліт, під час якого уразили 13 підстанцій в окупованому Криму та 4 судна "тіньового флоту" Росії у Чорному морі. Цей удар дозволив ще сильніше підірвати як логістику, так і енергозабезпечення окупаційних військ.
Ця атака стала прямим продовженням системного знищення російських плавзасобів.
Лише добою раніше, у ніч на 18 липня, вітчизняні безпілотники здійснили ще одну успішну операцію, у результаті якої було уражено ще 13 суден "тіньового флоту" РФ у Чорному та Азовському морях.
Сили оборони демонструють високу інтенсивність ударів упродовж усього місяця. Під час перших 12 діб активної фази операції "МоЛоЧКа" українські морські дрони знищили 12 суден тіньового флоту Росії за добу, що фактично позбавило Міністерство оборони РФ можливості безпечно перекидати техніку та боєприпаси морем.
Почергове виведення з ладу паромів та логістичних суден заганяє окупаційне угруповання на півдні у глибоку кризу забезпечення.