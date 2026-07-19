Украинские дроны парализовали главную логистическую артерию оккупантов в Крыму

В результате успешных операций ССС совместно с другими спецслужбами работа Керченской паромной переправы почти полностью парализована. Из пяти паромов, которые обеспечивали логистику окупантов, большинство уничтожено или серьезно повреждено.

Об этом заявил командир подразделения СБС Роберт Бровди "Мадяр", сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

При этом 80% всего трафика, обеспечиваемого Керченской переправой, составляла квота Министерства обороны РФ для обеспечения военных нужд.

Совокупная суточная возможность переправы в стандартных условиях ранее составляла от 180 до 250 единиц транспорта в сутки. Емкость одного такого парома составляет от 8 до 15 автомобилей в зависимости от их размера и веса.

По словам военного, до начала операции перевозки транспорта и грузов обеспечивали четыре регулярных парома между портами "Кавказ" и "Крым", а пятый находился в резерве в порту Керчи.

Уничтожение логистики РФ

Напомним, украинские Силы беспилотных систем продолжают масштабную и последовательную ликвидацию военных возможностей неприятеля в Черноморском регионе.

Текущий разгром Керченской переправы является частью более широкой и продолжительной спецоперации, направленной на полную изоляцию оккупированного полуострова.

В частности, в ночь на 19 июля украинские дроны совершили массированный налет, во время которого поразили 13 подстанций в оккупированном Крыму и 4 судна "теневого флота" России в Черном море. Этот удар позволил еще сильнее взорвать как логистику, так и энергообеспечение оккупационных войск.

Эта атака стала прямым продолжением системного уничтожения русских плавсредств.

Только сутки ранее, в ночь на 18 июля, отечественные беспилотники совершили еще одну успешную операцию, в результате которой были поражены еще 13 судов "теневого флота" РФ в Черном и Азовском морях.

Силы обороны демонстрируют высокую интенсивность ударов в течение всего месяца. В первые 12 суток активной фазы операции "МоЛоЧКа" украинские морские дроны уничтожили 12 судов теневого флота России за сутки, что фактически лишило Министерство обороны РФ возможности безопасно опрокидывать технику и боеприпасы морем.

Очередной вывод из строя паромов и логистических судов загоняет оккупационная группировка на юге в глубокий кризис обеспечения.