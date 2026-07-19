Украинские дроны парализовали главную логистическую артерию оккупантов в Крыму
В результате успешных операций ССС совместно с другими спецслужбами работа Керченской паромной переправы почти полностью парализована. Из пяти паромов, которые обеспечивали логистику окупантов, большинство уничтожено или серьезно повреждено.
Об этом заявил командир подразделения СБС Роберт Бровди "Мадяр", сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Какие паромы вышли из строя
По словам военного, до начала операции перевозки транспорта и грузов обеспечивали четыре регулярных парома между портами "Кавказ" и "Крым", а пятый находился в резерве в порту Керчи.
В первые две недели июля ситуацию кардинально изменили.
Результаты поражений по состоянию на 19 июля:
- Паром "Эйск" - результативно отработанный СБС 12 и 13 июля. Его отбуксировали в порт Керчь, возобновление и возврат на линию не планируется.
- Теплоход "SKS One" - полностью уничтожен силами СБС в результате атак 7, 12 и 13 июля. Судно расположено в порту Камыш-Бурун и восстановлению не подлежит.
- Паром "Мария" - потерпел многократные поражения в течение июля от СБС и СБУ. Отбуксирован в Керчь без перспектив обновления.
- Паромы "Лаврентий" и "Панагия" - поражены СБС, СБУ и ГУР. Оба судна потеряли самостоятельный ход. В настоящее время их используют только в качестве баржей, перемещая с помощью буксиров, что уменьшает потенциал их применения вдвое.
Фото: Керченская переправа потеряла 75 процентов мощности (t.me/robert_magyar)
Почему это критично для окупантов
Совокупная суточная возможность переправы в стандартных условиях ранее составляла от 180 до 250 единиц транспорта в сутки. Емкость одного такого парома составляет от 8 до 15 автомобилей в зависимости от их размера и веса.
При этом 80% всего трафика, обеспечиваемого Керченской переправой, составляла квота Министерства обороны РФ для обеспечения военных нужд.
Уничтожение логистики РФ
Напомним, украинские Силы беспилотных систем продолжают масштабную и последовательную ликвидацию военных возможностей неприятеля в Черноморском регионе.
Текущий разгром Керченской переправы является частью более широкой и продолжительной спецоперации, направленной на полную изоляцию оккупированного полуострова.
В частности, в ночь на 19 июля украинские дроны совершили массированный налет, во время которого поразили 13 подстанций в оккупированном Крыму и 4 судна "теневого флота" России в Черном море. Этот удар позволил еще сильнее взорвать как логистику, так и энергообеспечение оккупационных войск.
Эта атака стала прямым продолжением системного уничтожения русских плавсредств.
Только сутки ранее, в ночь на 18 июля, отечественные беспилотники совершили еще одну успешную операцию, в результате которой были поражены еще 13 судов "теневого флота" РФ в Черном и Азовском морях.
Силы обороны демонстрируют высокую интенсивность ударов в течение всего месяца. В первые 12 суток активной фазы операции "МоЛоЧКа" украинские морские дроны уничтожили 12 судов теневого флота России за сутки, что фактически лишило Министерство обороны РФ возможности безопасно опрокидывать технику и боеприпасы морем.
Очередной вывод из строя паромов и логистических судов загоняет оккупационная группировка на юге в глубокий кризис обеспечения.