Українські біженці можуть претендувати на нові репарації: кому та як подати заяву

Міжнародний Реєстр збитків, заподіяних агресією РФ проти України, розширили новою категорією позовів. Відповідні заяви про репарації українці можуть подавати вже відсьогодні.
Про це повідомили РБК-Україна в Раді Європи.
Головне:
Міжнародний Реєстр збитків (RD4U) було створено Україною, ЄС і багатьма іншими країнами світу у відповідь на російську агресію. Станом на тепер до нього, крім ЄС, приєдналися вже 44 держави.
Штаб-квартира Реєстру знаходиться в Гаазі (Нідерланди), а офіс - у Києві (Україна).
Йдеться про систему обліку заяв (поданих фізичними особами, юридичними особами й державою Україна) про відшкодування збитків, втрат і шкоди, заподіяних агресією РФ проти України з 24 лютого 2022 року.
В ньому також зберігатимуться докази, якими будуть обґрунтовані ці вимоги.
Згідно з інформацією Ради Європи, 23 лютого 2026 року в Реєстрі відкрили нову категорію A1.2 - "Вимушене переміщення за межі України".
Йдеться про людей, які:
"За даними Агентства ООН у справах біженців (UNHCR), майже через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року понад 6,8 мільйона людей залишаються переміщеними особами за межами України", - уточнили в Раді Європи.
Для багатьох українців переміщення означало тривалу розлуку з домівкою, порушення сімейного життя та значні психологічні труднощі.
Тож відкриття такої категорії "дозволяє постраждалим особам подавати заяви про відшкодування нематеріальної шкоди, завданої в результаті їхнього вимушеного переміщення".
Уточнюється, що вимушено переміщеними за межі України особами вважаються ті, кому було надано тимчасовий захист або притулок іншою державою в результаті повномасштабного вторгнення РФ.
"Ця категорія заяв тепер відкрита для громадян України та буде поширена на осіб інших національностей після завершення необхідних технічних заходів", - зауважили у Раді Європи.
Повідомляється також, що категорія A1.2 - це п'ятнадцята категорія заяв, відкритих Реєстром.
Подати заяву про вимушений виїзд за межі України на тлі російської агресії українці можуть через "Дію".
Згідно з інформацією її прес-служби, заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон можуть подати ті з громадян, які:
"У "Дії" з'явилась нова категорія A1.2 "Вимушене переміщення за межі України"... Подати заяву можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини", - повідомили українцям.
Уточнюється, що для підписання потрібен "Дія.Підпис" або кваліфікований електронний підпис (КЕП).
"Якщо ви вже подавали заяву про внутрішнє переміщення в категорії A1.1, це не заважає подати заяву і в категорії A1.2", - уточнили у прес-службі "Дії".
Для того, щоб подати заяву, потрібно:
"Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе повніше зафіксувати вашу історію", - порадили українцям.
Наголошується, що подавати заяви необхідно, адже кожен зафіксований факт - це доказ, який бачить світ.
