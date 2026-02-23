Українські біженці можуть претендувати на нові репарації: кому та як подати заяву

Головне:

Нова категорія репарацій : у Міжнародному Реєстрі збитків відкрили прийом заяв (A1.2) щодо вимушеного переміщення за межі України.

: у Міжнародному Реєстрі збитків відкрили прийом заяв (A1.2) щодо вимушеного переміщення за межі України. Хто може претендувати : повнолітні громадяни України, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через війну.

: повнолітні громадяни України, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через війну. Суть відшкодування : компенсація передбачена за нематеріальну шкоду - психологічні страждання, розлуку з домом та порушення сімейного життя.

: компенсація передбачена за нематеріальну шкоду - психологічні страждання, розлуку з домом та порушення сімейного життя. Як подати заяву : заяву про вимушений виїзд за межі України на тлі російської агресії українці можуть оформити через "Дію".

: заяву про вимушений виїзд за межі України на тлі російської агресії українці можуть оформити через "Дію". Важливі деталі: батьки можуть подавати заяви від імені дітей, а наявність статусу ВПО (категорія A1.1) не заважає подати заяву про виїзд за кордон.

Якою категорією розширили Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків (RD4U) було створено Україною, ЄС і багатьма іншими країнами світу у відповідь на російську агресію. Станом на тепер до нього, крім ЄС, приєдналися вже 44 держави.

Штаб-квартира Реєстру знаходиться в Гаазі (Нідерланди), а офіс - у Києві (Україна).

Йдеться про систему обліку заяв (поданих фізичними особами, юридичними особами й державою Україна) про відшкодування збитків, втрат і шкоди, заподіяних агресією РФ проти України з 24 лютого 2022 року.

В ньому також зберігатимуться докази, якими будуть обґрунтовані ці вимоги.

Згідно з інформацією Ради Європи, 23 лютого 2026 року в Реєстрі відкрили нову категорію A1.2 - "Вимушене переміщення за межі України".

Йдеться про людей, які:

змушені були залишити власний дім та переїхати за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення РФ;

не змогли повернутися до України з тієї ж причини.

"За даними Агентства ООН у справах біженців (UNHCR), майже через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року понад 6,8 мільйона людей залишаються переміщеними особами за межами України", - уточнили в Раді Європи.

Для багатьох українців переміщення означало тривалу розлуку з домівкою, порушення сімейного життя та значні психологічні труднощі.

Тож відкриття такої категорії "дозволяє постраждалим особам подавати заяви про відшкодування нематеріальної шкоди, завданої в результаті їхнього вимушеного переміщення".

Уточнюється, що вимушено переміщеними за межі України особами вважаються ті, кому було надано тимчасовий захист або притулок іншою державою в результаті повномасштабного вторгнення РФ.

"Ця категорія заяв тепер відкрита для громадян України та буде поширена на осіб інших національностей після завершення необхідних технічних заходів", - зауважили у Раді Європи.

Повідомляється також, що категорія A1.2 - це п'ятнадцята категорія заяв, відкритих Реєстром.

Як подати заяву про вимушений виїзд з України

Подати заяву про вимушений виїзд за межі України на тлі російської агресії українці можуть через "Дію".

Згідно з інформацією її прес-служби, заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон можуть подати ті з громадян, які:

або були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року;

або не змогли повернутися додому через російську агресію.

"У "Дії" з'явилась нова категорія A1.2 "Вимушене переміщення за межі України"... Подати заяву можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини", - повідомили українцям.

Уточнюється, що для підписання потрібен "Дія.Підпис" або кваліфікований електронний підпис (КЕП).

"Якщо ви вже подавали заяву про внутрішнє переміщення в категорії A1.1, це не заважає подати заяву і в категорії A1.2", - уточнили у прес-службі "Дії".

Для того, щоб подати заяву, потрібно:

авторизуватись на порталі "Дія";

обрати категорію A1.2 "Вимушене переміщення за межі України";

заповнити інформацію про обставини виїзду;

додати підтвердження за наявності;

підписати заяву "Дія.Підписом" або КЕП.

Публікація прес-служби "Дія" (скриншот: facebook.com/mintsyfra)

"Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе повніше зафіксувати вашу історію", - порадили українцям.

Наголошується, що подавати заяви необхідно, адже кожен зафіксований факт - це доказ, який бачить світ.