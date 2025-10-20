В ЄС створять орган, що оцінюватиме моральні збитки українців і компенсацію, - Шуляк

До кінця 2027 року в ЄС створять орган, який визначить розміри компенсацій українцям за моральні збитки, завдані їм РФ в результаті збройної агресії.

Про це у колонці для Новини.LIVE повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише РБК-Україна .

Зокрема, за її словами, за смерть близького члена сім’ї, сексуальне насильство, катування, позбавлення волі та навіть вимушену еміграцію. Це відбуватиметься в межах функціонування Міжнародного реєстру збитків, в який вже подано більше ніж 60 тис. заяв від постраждалих українців.

Вона зазначила, що Міжнародний реєстр збитків (RD4U) поступово стає ключовим інструментом фіксації наслідків російської агресії проти України. Станом на жовтень 2025 року, до нього подано вже понад 60 тисяч заяв, і ця цифра зростатиме, адже Реєстр розширює перелік категорій шкоди. Для людей це не лише можливість задокументувати втрати, а й перший крок до реальних компенсацій.

За словами Шуляк, зараз заяви від українців приймаються за такими категоріями:

Вимушене внутрішнє переміщення.

Смерть близького члена сім’ї.

Зникнення безвісти близького члена сім’ї.

Серйозні тілесні ушкодження.

Сексуальне насильство.

Катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання.

Позбавлення волі.

Примусова праця або служба.

Насильницьке переміщення чи депортація дітей і дорослих.

Пошкодження або знищення житлової нерухомості.

Пошкодження або знищення нежитлової нерухомості.

Втрата доступу чи контролю над нерухомістю на тимчасово окупованих територіях.

Інші види шкоди, що поступово додаються.

"Україна рухається двома шляхами одночасно. Перший - національний - програма "єВідновлення", яка дозволяє отримати допомогу швидше, ще до запуску міжнародних виплат. Другий - міжнародний - Реєстр збитків (RD4U), який створює юридичну базу для майбутніх компенсацій. Обидва напрями взаємодоповнюють один одного: "єВідновлення" - це підтримка зараз, RD4U - фундамент на перспективу", - пояснила Олена Шуляк.

Парламентарка нагадала, що влітку в Гаазі відбувся третій раунд переговорів держав щодо проєкту Конвенції про створення Компенсаційної комісії для України. Вона має запрацювати до кінця 2027 року й визначатиме розмір компенсацій за заявами, поданими до RD4U. Це означає, що архітектура міжнародного механізму поступово добудовується - від фіксації збитків до ухвалення рішень і виплат.

"Зараз RD4U - це передусім реєстр фіксації збитків, а не вже функціонуючий механізм виплат. Подання заяви означає, що ваша шкода офіційно зафіксована в міжнародній системі - це юридична передумова для подальшого рішення про компенсацію", - уточнила нардепка.

За її словами, швидких виплат лише на підставі поданих даних не буде: для цього потрібно, щоб запрацювали Компенсаційна комісія та Компенсаційний фонд, який ще потрібно буде наповнити. Зараз планується, що це відбуватиметься за рахунок майбутніх репарацій від рф, прибутків із заморожених активів і внесків партнерів.

"Але якщо не зафіксувати збитки зараз, у майбутньому доказів злочинів рф може не залишитися. Саме тому важливо подавати заяви якомога швидше, навіть якщо компенсаційний механізм ще в процесі формування", - резюмувала Олена Шуляк.