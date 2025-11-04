ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Ворог влучив у житло повторно? Як подати нову заяву на "єВідновлення" без зайвих очікувань

Вівторок 04 листопада 2025 15:40
UA EN RU
Ворог влучив у житло повторно? Як подати нову заяву на "єВідновлення" без зайвих очікувань Подати нову заяву на "єВідновлення" можна не чекаючи завершення розгляду попередньої (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Українцям, чий будинок або помешкання було повторно пошкоджено внаслідок бойових дій (ворожих атак), потрібно подати нову заяву за програмою "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

Як подати нову заяву й на що звернути увагу

Урядовець нагадав, що росіяни не припиняють обстрілів цивільного населення України, тож виникають ситуації, коли ворожі снаряди повторно влучають у будинок або помешкання.

"Ми подбали, щоб ви могли повторно подати заяву за програмою "єВідновлення", не чекаючи, поки завершиться розгляд попередньої", - наголосив Федоров.

Він уточнив, що нову заяву на "єВідновлення" (в разі повторного влучання в помешкання) українці можуть подати в "Дії":

  • відкрити у застосунку "Звіт про ремонт" за попередньою заявою (що вже в роботі);
  • поставити галочку "Майно було пошкоджено повторно";
  • подати нове повідомлення про пошкодження та нову заяву про компенсацію.

"Процес залишається простим і швидким", - зауважив Федоров.

Він пояснив також, що комісія приїде лише один раз - для того, щоб:

  • оглянути нові пошкодження;
  • визначити ступінь поточного руйнування;
  • порахувати суму компенсації;
  • закрити попередню заяву.

Крім того, міністр порадив: "Перед поданням нової заяви переконайтеся, що картка "єВідновлення" з минулої компенсації вже закрита".

"Якщо ні - система про це нагадає. Невикористані кошти повернуться до держбюджету", - повідомив урядовець.

Отже, щоб отримати компенсацію за новою заявою, потрібно відкрити новий рахунок.

"Подавайтеся на "єВідновлення" - держава поруч і допоможе відбудувати помешкання", - підсумував Федоров.

Ворог влучив у житло повторно? Як подати нову заяву на &quot;єВідновлення&quot; без зайвих очікуваньПублікація Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Нагадаємо, "єВідновлення" - це програма допомоги від держави для власників житла, пошкодженого або зруйнованого внаслідок бойових дій в Україні (тобто допомога залежить від рівня шкоди, завданої житлу громадян).

Вона діє в Україні вже більш як два роки й постійно оновлюється - отримує нові опції для різних категорій осіб.

Раніше у Верховній Раді пояснили, чому частина українців не звертається по компенсацію "єВідновлення" та з якими проблемами стикається чверть її отримувачів.

Крім того, ми розповідали, як взяти участь у програмі "єВідновлення" й що важливо зробити після завершення ремонтних робіт.

Читайте також, як до програми "єВідновлення" приєднатися бізнесу.

Інфраструктура Житло Дія Виплати Поради Атака дронів Квартири Ракетна атака
