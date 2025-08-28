ua en ru
Пошкоджене житло після обстрілів: покрокова інструкція, як отримати компенсацію

Четвер 28 серпня 2025 15:08
Пошкоджене житло після обстрілів: покрокова інструкція, як отримати компенсацію Фото: Пошкоджений внаслідок ракетного удару 28 серпня будинок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Після нічних ракетних атак зі сторони Росії багато українців залишилися з пошкодженими або зруйнованими будинками. Щоб отримати відшкодування або житловий сертифікат, держава запровадила просту процедуру через сервіс "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Що робити власникам пошкодженого житла

Насамперед власники житла повинні зафіксувати пошкодження у застосунку "Дія" або у ЦНАПі. Після цього потрібно подати заяву на компенсацію або житловий сертифікат через "єВідновлення".

Далі треба дочекатися рішення комісії та отримати виплату на картку "єВідновлення".

Крім цього, українці можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі, щоб задокументувати руйнування та формувати основу для майбутніх репарацій. Там можна повідомляти про пошкодження житла, нежитлового майна, смерть членів сім’ї або серйозні тілесні ушкодження.

Умови для отримання допомоги

Допомогу можна отримати за наявності таких умов:

  • житло пошкоджене після 24 лютого 2022 року у межах неокупованої території, де не ведуться активні бойові дії;
  • житло підлягає відновленню за висновком комісії;
  • допомога доступна, якщо власник не робив ремонт власним коштом;

Допомогу можна отримати на ремонт квартир, приватних будинків, кімнат та інші житлові приміщення.

Як отримати гроші

  • Подати заявку у "Дії".
  • Відкрити рахунок "єВідновлення" в банку.
  • Дозволити огляд майна для оцінки збитків.
  • Дочекатися внесення рішення в Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна.
  • Отримати гроші на картку.
  • Подати звіт про використані кошти.

Якщо комісія призначить виплату понад 200 тис. гривень, її нададуть у дві частини: перша - 70% суми, друга - після звіту про проміжні роботи та придбані матеріали.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін розширив список територій для обстеження зруйнованого та пошкодженого житла. Тепер перевірки проводитимуть не лише у зонах бойових дій, а й у населених пунктах, які належать до територій можливих бойових дій у дев’яти областях.

Нагадаємо, кожен п’ятий українець у 2024 році зазнав майнових втрат через війну. Найбільші руйнування - на Сході та Півдні, а збитки все частіше сягають сотень тисяч і навіть мільйонів гривень.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

